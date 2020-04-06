Рынок акций вырастет, рубль снизится на смешанном внешнем фоне
Рынок акций РФ подрастет, рубль снизится в начале дня на смешанном внешнем фоне. Снижение стоимости нефти будет давить на отечественную валюту.
ПРОГНОЗЫ
Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС на фоне некоторого смягчения опасений, связанных с распространением коронавируса, считает Антон Старцев из ГК "Олма".
"На настрой глобальных трейдеров повлияли сообщения об уменьшении случаев смертности среди пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке (а также в отдельных странах Европы, включая Италию, Испанию и Францию). Между тем (виртуальная) встреча представителей ОПЕК+ перенесена с 6.04 на 9.04, что дает участникам рынка время для более взвешенной оценки вероятности достижения соглашения об ограничении добычи и возможного влияния такого соглашения на баланс спроса и предложения на рынке энергоносителей", — комментирует внешний фон аналитик.
На валютной секции Московской биржи в понедельник с утра Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Некоторая коррекция на рынке энергоносителей и слабость валют развивающихся стран позволят паре доллар-рубль в начале сессии подняться выше 76,6, считает он.
Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает в понедельник некоторого ослабления рубля и открытия торгов на уровне 77,20 рубля, при последующем движении в диапазоне 76,50-78.
ВНЕШНИЙ ФОН
Основные фондовые индексы США в пятницу на закрытии торгов продемонстрировали снижение на более чем 1,5%, трейдеры оценивали данные о росте безработицы в стране и падении числа рабочих мест.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 3,93-4,25%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут, при этом биржи Китая закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. Гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 2,34%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 4,33%, при этом японский индекс Nikkei 225 — на 4,24%.
Стоимость нефти снижается на 0,47% — до 33,95 доллара за баррель сорта Brent.
Курс евро растет на 0,16% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0816 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций вырос в конце недели на фоне продолжившегося повышательного ралли рынка нефти, локомотивом роста, как и в четверг, оказались акции компаний нефтегазового сектора.
Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 1,03%, до 2572,23 пункта, а индекс РТС — на 1,53%, достигнув 1049,88 пункта. Днем индекс Мосбиржи краткосрочно поднимался выше уровня 2600 пунктов — впервые с 10 марта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 0,76 рубля — до 76,49 рубля, евро опустился на 1,24 рубля, до 82,63 рубля, следует из данных Московской биржи.
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