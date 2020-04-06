Сокращение времени работы магазинов поможет ритейлерам оптимизировать расходы
Из-за пандемии коронавируса в России крупные ритейлеры страдают от падения трафика. На этом фоне продуктовые магазины сокращают часы работы, чтобы иметь достаточно времени для тщательной уборки и дезинфекции торговых площадок. X5 Retail Group сократила часы работы 65% своих магазинов Перекресток в среднем на один-два часа. Пятерочка скорректировала часы работы приблизительно для 70% магазинов в столичном регионе и для более чем 40% магазинов в других регионах присутствия. Оптовые магазины Метро в Москве и Московской области, которые обычно работают круглосуточно, теперь закрываются на ночной технический перерыв. Магнит, как сообщает Коммерсант, продолжит работать в обычном режиме.
Наше мнение. На фоне снижения трафика, сокращение времени работы магазинов может помочь крупным ритейлерам частично оптимизировать расходы, в первую очередь, расходы на персонал. Для повышения продаж ритейлерам необходимо активно развивать экспресс-доставку.
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