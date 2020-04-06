В пятницу котировки рублевых облигаций росли, отыгрывая рост цен на нефть и укрепление рубля на ожиданиях соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Дополнительным позитивным фактором стал комментарий Э.Набиуллиной о том, что регулятор видит возможность снижения ключевой ставки в 2020 г. при сохранении стабильности на финансовых рынках. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась по итогам недели снизилась на 22 б.п. – до 6,80% годовых (-7 б.п. в пятницу). Спрос на риск ЕМ со стороны глобальных инвесторов остается неоднородным. На прошлой неделе в зоне распродаж находились локальные гособлигации Турции (доходность выросла на 141 б.п. – до 14,03%), Индонезии (+25 б.п. – до 8,09%), Мексики (+14 б.п. – до 7,28%).

Российские евробонды на прошлой неделе показали лучшую динамику среди ЕМ. Доходность Russia`29 снизилась до 3,12% годовых (-20 б.п.). в то время как доходность 10-летних евробондов Индонезии выросла до 3,42% (+37 б.п.), Бразилии – до 4,65% (+52 б.п.), Мексики – 4,61% (+39 б.п.), Колумбии – до 5,55% (+13 б.п.), ЮАР – до 7,34% (+47 б.п.), Турции – до 9,55% (+148 б.п.).

На текущей неделе важным событием для российских бондов будет новое соглашение ОПЕК+ (включая США, Канаду, Норвегию, Бразилию). Отсутствие договоренности по сокращению добычи на заявленные 10-15 млн барр/день окажет давление на котировки российских облигаций: доходность 10-летних ОФЗ может вернуться ближе к 7% годовых, Russia`29 – к 3,4% годовых.