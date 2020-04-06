В пятницу, 3 апреля глава Банка России Э.Набиуллина провела первую еженедельную пресс-конференцию, посвященную оценке текущей ситуации в экономике и банковском секторе.

Она подтвердила озвученные ранее и анонсировала новые точечные меры, направленные на поддержку доступности кредитования для малых и средних предприятий. Так, снижен рейтинговый порог участия банков в программе рефинансирования кредитов объемом 500 млрд руб., подтверждены послабления в оценке кредитного качества компаний из пострадавших отраслей. Также поддержку получил рынок ипотечного кредитования: отменены надбавки к коэффициентам риска для выданных до 1 апреля кредитов, для пенсионных фондов выделен 5%-ный лимит для инвестирования в облигации с ипотечным покрытием.

В целях повышения доступности рублевой ликвидности был расширен Ломбардный список (с учетом понижения требований к ликвидности бумаг, но при этом неизменности их кредитного качества). Подтверждена готовность при необходимости задействовать долгосрочные инструменты предоставления ликвидности, в частности, возобновить аукционы репо и долгосрочные кредиты под залог кредитных требований.

В отличие от комментария по итогам мартовского заседания Банка России, пресс-конференция Э.Набиуллиной 3 апреля прошла под знаком смягчения ориентиров денежно-кредитной политики. Оценка экономических последствий от действующих ограничительных мер в благоприятной ситуации, по мнению главы ЦБ, может составить до 1.5% ВВП, однако обновленные прогнозы озвучены не были.

При этом регулятор ожидает, что среднесрочные проинфляционные риски (или большая их доля) для экономики из-за ослабления курса будут компенсированы падением внутреннего и внешнего спроса. На этом фоне Э.Набиуллина выразила готовность вернуться к вопросу о снижении ключевой ставки в среднесрочной перспективе и, возможно, уже в 2020 году.

Наши качественные и количественные оценки развития ситуации в экономике России близки к оценкам Банка России. В пятницу мы обновили прогноз по ВВП до —1.0% г/г по итогам 2020 года, значительно ухудшив перспективу 2к’20 (-3.8% г/г), и повысили годовую оценку инфляции до 4.8% г/г на конец декабря (с 3.7% г/г ранее). Мы полагаем, что влияние курсовой переоценки может «стоить» для потребительской корзины 1.5-1.8 пп в текущем году. При этом негативные последствия для рынка труда (замедление темпов роста заработной платы до 2.0% и рост безработицы в среднем по году на 1.3 пп до 5.8%) будут иметь сдерживающее влияние на инфляцию в пределах 0.4-0.7 пп.

Если бы ситуация развивалась исключительно в русле сырьевого шока, Банк России мог бы длительное время придерживаться умеренно-жесткой риторики в ожидании возврата инфляции к целевому уровню. Однако резкое ухудшение внутреннего спроса и смягчение внешних монетарных условий могут позволить возобновить снижение ключевой ставки уже в 2п’20. В нашем базовом сценарии мы ожидаем снижения ставки 1п’21, но и сценарию ускоренного смягчения мы отдаем существенную 40%-ную вероятность.