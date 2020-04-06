Минфин объявил скромный объем продаж валюты в апреле, однако Банк России сможет наращивать объемы в случае просадки цен на нефть. По сообщению Минфина, объем продажи валюты в рамках бюджетного правила с 7 апреля по 12 мая составит 3.5 млрд руб. день ($45 млн/день). При этом мы напоминаем, что с марта Банк России имеет опцию наращивать объем продаж валюты из ФНБ в случае падения цены Urals ниже $25/барр. в рамках конвертации валюты для оплаты приобретенного пакета Сбербанка.

По нашим оценкам, при цене Urals $17-20/барр. дополнительные продажи валюты составят 9-12 млрд руб. в день ($120-150 млн), а совокупный объем продаж – 12.5- 15.5 млрд руб. в день. В первой половине прошлой недели, в сопоставимо плохих условиях на нефтяном рынке, Банк России в совокупности продавал 15.8 млрд руб. в день, что соответствует ожидаемым объемам в апреле.

Таким образом, поддержка для рубля со стороны продажи валюты из ФНБ в рамках бюджетного правила и продажи пакета Сбербанка сохранится значимой в условиях сильной просадки цен на нефть ниже $25/барр. Urals. Правда, рост цен на нефть в пятницу и соответствующее укрепление рубля (USD/RUB 76.6 на закрытие) лишают необходимости дополнительной продажи валюты.

Несмотря на признаки восстановления цен на нефть, мы пересмотрели наши ожидания по курсу рубля в сторону ослабления из-за более значимого урона от коронавируса для российской и мировой экономики, чем предполагалось ранее. Мы по-прежнему ожидаем укрепления позиций рубля к концу года, но более медленными темпами: USD/RUB 76.0 в 2к’20, 73.0 в 3к’20 и 70.0 в 4к’20.