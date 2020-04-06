В ходе пресс-конференции главы ЦБ (теперь она будет регулярно проходить каждую пятницу), Эльвира Набиуллина подтвердила, что ЦБ осознает, что шок от сокращения спроса будет больше, чем шок от снижения предложения. Таким образом, дезинфляционные риски ей представляются сильнее, чем проинфляционные. Она оценила масштаб шока в 1,5 —2,0% российского ВВП в этом году и указала на то, что ЦБ видит возможности для понижения ставки в этом году. Мы по-прежнему считаем, что ключевая ставка будет понижена до 5,0% к концу года. Это может предотвратить снижение российского ВВП более, чем на 1%. Обновленный прогноз ЦБ по  экономическому росту на этот год будет опубликован 24 апреля, то есть в день следующего заседания ЦБ по ставке. В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что она не изменится, однако сильные дефляционные сигналы в ближайшие недели и укрепление курса рубля потенциально могут создать предпосылки для понижения ставки уже в апреле. Вне всякого сомнения, это заслуживает самого пристального внимания рынка.