Инвесторы позитивно воспримут назначение Серхана Окандана финансовым директором Veon
VEON объявил о назначении Серхана Окандана финансовым директором группы с 1 мая 2020. Он займет позицию Тронда Вестли, который покинул компанию в конце сентября 2019 г. До прихода в VEON, на протяжении последних 20 лет, г-н Окандан занимал должность финансового директора в таких телекоммуникационных компаниях как EtisalatGroup и Turkcell.
Учитывая большой опыт работы нового финансового директора в публичных телекоммуникационных компаниях стран Ближнего Востока и Северной Африки, мы считаем, что инвесторы позитивно воспримут это назначение. Тем не менее, мы не ожидаем сильной реакции рынка на это назначение, поскольку компания находится на этапе изменений в составе топ-менеджмента как на уровне группы, так и на уровне российского бизнеса Beeline и, кроме того, переживает период операционных трудностей на своем основном российском рынке.
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