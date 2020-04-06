В пятницу состоялась пресс-конференция главы ЦБ, теперь такие мероприятия будут проводиться еженедельно. В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, основная цель заключалась в том, чтобы донести до участников рынка позицию регулятора и его ожидания на ближайшее будущее. Важная часть мероприятия была посвящена денежно-кредитной политике. Было сказано, что потенциально ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в среднесрочной перспективе, но сроки этого снижения указаны не были: в ближайшее время сохранится риск подъема инфляции. Дезинфляционные же факторы, которые как раз должны позволить снизить ставку, связаны со слабым как внутренним, так и внешним фоном. В любом случае рассчитывать на снижение ставки на одном из ближайших заседаний пока не приходится, снижение возможно только на перспективе до конца года или даже чуть позже. Также ЦБ заверил банки, что внимательно следит за ситуацией с рублевой и валютной ликвидностью и принимает меры поддержки. Так, Центробанк расширил ломбардный список, смягчив требования по ликвидности ценных бумаг (но не по их кредитному качеству), и готов возобновить аукционы долгосрочного репо, а также кредитов под залог нерыночных активов. В качестве мер поддержки валютной ликвидности ЦБ готов в дополнение к активным операциям валютного свопа возобновить аукционы валютного репо, правда, пока необходимости в этом нет. Все это способно как минимум успокоить банковский сектор и не допустить резкого роста ставок на межбанковском рынке.

Банк России вновь берет на себя посреднические функции. ЦБ проведет сегодня два аукциона тонкой настройки: депозитный и репо. Регулятор, похоже, опасается, что межбанковский рынок в условиях кризиса стал крайне неэффективным и не справляется с функцией перераспределения ликвидности между банками. Так, сегодня, с одной стороны, кредитные организации должны вернуть ЦБ свыше 850 млрд руб., полученных в ходе двух аукционов репо в начале прошлой недели, а с другой, банки, наоборот, должны получить средства с депозитов в объеме 745 млрд руб. В сумме эти две операции должны привести к оттоку ликвидности из банковской системы на сумму чуть более 100 млрд руб. При этом, по нашим оценкам, избыток средств на корсчетах банков в ЦБ превышает 450 млрд руб., то есть в обычной ситуации вмешательства ЦБ не потребовалось бы. Но неэффективность межбанковского рынка заставляет его проводить сегодня аукцион репо тонкой настройки с лимитом 500 млрд руб. Срок возврата средств – среда, 8 апреля, так что этот аукцион должен позволить банкам безболезненно завершить период усреднения (последний день – завтра). Кроме того, чтобы не допустить падения ставок на межбанковском рынке, ЦБ также проведет сегодня депозитный аукцион тонкой настройки с лимитом 890 млрд руб. Срок возврата средств – завтра.