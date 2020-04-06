Экономика Японии в период решения отказаться от Олимпиады и готовящегося введения ЧС с 8 апреля. После отказа МОК от проведения летней олимпиады в Японии стало ясно, что страна не является «тихой гаванью» ни в сфере безопасности от коронавируса, ни в производственной, т.к. зависит от объема экспорта. Распространение COVID-19 фиксировалось ещё в феврале, однако в стране благодаря предпринятым мерам влияние мер карантина на экономику не столь существенно, как например, в Китае, США, Италии.

Подтверждение этого — решение S&P оставить суверенные рейтинги Японии на уровне «А+» с позитивным прогнозом. Собственно, и без влияния вируса экономические прогнозы для страны были скорее нейтральными, чем оптимистическими. Банк Японии в начале года ухудшил экономические оценки для трех из девяти регионов страны в связи с ослаблением объемов экспорта и производственной активности. В то же время японский ЦБ выразил уверенность в том, что сильный внутренний спрос будет компенсировать негативные последствия проблем, вызванных внешними факторами.

Производственный сектор находится под громадным давлением, как и в других развитых экономиках. PMI Jibun Bank в производственном секторе (мар.) – 44,8 п., что, конечно, лучше, чем в южной Европе, но исторически является очень низким значением для Японии. Инфляция до сих пор находится значительно ниже целевого уровня Банка Японии в 2% из-за стареющего населения и недостаточно сильного внутреннего спроса. В том числе из-за снижения доходов домохозяйств на 3,9% (прогноз данных за февраль). Тем не менее, большие надежды возлагаются на фискальные стимулы. Бюджет Японии на фискальный 2020 год, начавшийся с 1 апреля 2020 года, составляет 102 трлн йен ($930 млрд), +1,2% г/г. Дополнительные расходы на борьбу с вирусом делают госрасходы текущего года рекордным.

Вспышка коронавируса тормозит процесс фискальной стабилизации в стране после повышения НДС и ряда других изменений, но, как ожидается, он вернется в норму в течение ближайших одного-двух лет по мере восстановления экономики. Уровень государственного долга по отношению к ВВП должен сократиться за этот период.

В текущей ситуации на поддержку малого и среднего бизнеса выделено около $4 млрд. Средства также пойдут на компенсации родителям, которые из-за закрытия на карантин учебных заведений вынуждены взять отпуск. Общий объем господдержки экономики из-за коронавируса может достичь более $15,2 млрд. по оценке премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Возможное введение режима ЧС в ближайшие дни, начиная с 8 апреля, – один из последовательных шагов по стабилизации ситуации в крупных городах. Режим позволит вводить обязательный карантин, закрывать наиболее подверженные риску объекты, например учебные заведения. Также он позволит властям конфисковывать земельные участки для строительства временных больниц.

Японии удалось создать высокодиверсифицированную экономику, поддержать политическую стабильность и богатую сбережениями финансовую систему. Ожидаем, что предпринятые меры, в том числе режим ЧС, помогут уже в следующем году вернуть рост ВВП к уровню выше 2%.