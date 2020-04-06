На текущий момент можно с относительно высокой уверенностью сказать, что эпидемия в Европе вышла на пик. На прошлой неделе в Италии, Германии и Испании число заболевших прирастало линейно. Во Франции тоже был линейный прирост, если исключить добавленные в статистику данные о числе заболевших в домах престарелых. В Великобритании пока обстановка сложнее и 5 апреля число заболевших выросло на рекордные 6 тысяч. В США мы тоже видим рекорды почти каждый день, но в целом темпы роста не такие высокие, как можно было ожидать на примере Европы. Можно сказать, что в США стабилизация наступит быстрее, чем в Европе, но с более высокой точки.

Несмотря на стабилизацию, мы не увидели продолжения ралли на прошлой неделе, а индекс S&P 500 завершил неделю в минусе на 2%. Главная причина в том, что инвесторы начинают оценивать насколько долго продлится карантин. И здесь пока поводов для оптимизма немного. Во-первых, «плато» в Италии продолжается уже 2 недели, но все равно каждый день число заболевших превышает 4 тысячи, а число больных (число заболевших минус число выздоровевших и умерших) все ещё растет. Сейчас есть мнение, что карантин ослабнет не ранее чем через 2 недели поле сильного снижения числа заболевших за день. Во-вторых, добавил негатива Трамп, который в конце марта заявлял, что экономика начнет восстанавливаться уже к Пасхе, но уже в первые числа апреля сказал, что США предстоит 2 болезненные недели, а прогноз по началу восстановления перенес на конец апреля.

Однако мы все-таки считаем, что худшее уже позади. Данные о росте числа заболевших явно показывают на замедление в странах «второй волны» (Западная Европа), а страны «третьей волны» успели принять адекватные меры и смягчить последствия (даже в США все не так плохо, как могло быть). Кроме этого, мы считаем, что отменять ограничительные меры страны начнут постепенно, что будет позитивно воспринято инвесторами. Например, в Китае в некоторых регионах заводы начали возобновлять работу уже в начале марта, когда эпидемия только пошла на спад. Об этом же говорил и Трамп. Да и с точки зрения минимизации ущерба для экономики логично «открыть» города и регионы, где не было новых случаев заражения, а не ждать, когда из карантина выйдет вся страна.