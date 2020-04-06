На основании показателей сезонности инфляция в РФ в марте с наибольшей вероятностью составит 0,5%. Однако, учитывая итоги месяца можно говорить о том, что впервые за несколько кварталов инфляция в РФ превышает свои значения, полученные на основе сезонности.

В обычных условиях, инфляция реагирует на рост курса рубля далеко не сразу, это может быть отложенный на несколько кварталов эффект. Однако, в текущей ситуации под влиянием повышенной активности в реакции рынка на факторы риска наблюдаем относительно активную реакцию ценового давления на снижение курса рубля. В апреле ожидаем ИПЦ на уровне порядка 0,4%, что соответствует сезонным факторам, с учетом монетарной политики ЦБ и отложенного эффекта динамики валютного курса. Однако, оценка годового изменения инфляции, тем не менее, составит всего лишь 2,6%, что обусловлено эффектом высокой базы.

При восстановлении курса рубля, в случае реализации прогнозов о сокращении добычи ОПЕК и повышения нефтяных цен, динамика инфляции может вновь замедлиться. Однако, во втором полугодии должны усилиться и тенденции, связанные с реакцией мировой экономики на стимулирование инвестиционной активности.

Ожидания по прогнозу ИПЦ РФ на 2020 мы, в рамках указанной ситуации, снизили до 5%, ранее он краткосрочно был повышен с 5% до 5,5%. Ключевой драйвер инфляции – внешние факторы, такие, как ускорение инфляции в КНР до 5%, максимума долгосрочного диапазона этого индекса, что с определенным временным лагом транслируется и в ускорение инфляции в европейских странах и России. Впрочем, итоговое изменение данных прогнозов будет сделано только после обнародования решений внеочередной апрельской сессии ОПЕК+.