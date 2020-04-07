По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 7,03%, закрывшись на отметке 2663,68 пункта; промышленный индекс Dow Jones вырос на 7,73%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 7,33%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на восемь базисных пунктов, до 0,67%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на два базисных пункта, до −0,43%.

Поводом для позитивных настроений послужили признаки выравнивания числа заболевших COVID-19. Так, в Италии и Франции было зарегистрировано самое низкое число новых случаев инфицирования, а власти Австрии и Чехии сообщили о смягчении условий карантина. Кроме того, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил о сокращении числа госпитализаций и предположил, что количество заболевших приблизилось к своему пику. Несмотря на оптимизм, инвесторам стоит учитывать, что многие американские компании в первом и втором кварталах 2020 года снизят прибыль и откажутся от выплат дивидендов.

Котировки Brent в понедельник снизились на 2,46% и закрылись на отметке $33,27. В преддверии назначенного на четверг заседания ОПЕК+ на рынок поступает информация, что страны альянса готовы пойти на значительное сокращение добычи, если к новой сделке присоединятся независимые нефтедобытчики, включая американских. Министр энергетики США Дэн Бруйетт апеллирует к тому, что заокеанские нефтяные компании практически независимы от государства, в связи с чем в отличие от России и Саудовской Аравии, Белый дом не имеет законной возможности определять их стратегии и уж тем более заставлять нефтяников сокращать добычу. Однако если ведущие игроки рынка не хотят чтобы цены на нефть снова свались в штопор, договариваться придется всем. Если договоренность будет достигнута, цена Brent вырастет к уровням $39—41 за баррель.

Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 1,96%, закрывшись на отметке 2622,59 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2580 и 2550 пунктов, сопротивление — 2655 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС — 105000 и 103000 пунктов. Сопротивление — 110000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 76,02, прибавив 0,62% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 76 и 75,45. Уровни сопротивления — 77 и 77,55.