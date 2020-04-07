По итогам торгов 6 апреля индекс МосБиржи вырос на 1,96% — до 2622,59 п., а РТС на 3,2% — до 1083,43 п.

Как известно, рынки циничны и постоянно подтверждают это знание. COVID-19 является опасным, но не в степени угрозы существования человечества. Это значит, что он конечен. По самым мрачным прогнозам ситуация может продлиться до тех пор, пока не появятся действенные вакцины и не начнётся массовая вакцинация населения. С другой стороны, китайская статистика показывает, что и меры механического сдерживания также работают, позволяя экономике задышать без искусственной вентиляции. Поэтому старая истина, что рынки растут на деньгах, а падают в их отсутствие, работает и на сей раз.

По итогам марта число ИИС физических лиц на Московской Бирже достигло 2 млн по сравнению с 1,65 млн на начало года. Количество частных инвесторов достигло 4,57 млн по сравнению с 4 млн в январе. Лишь за март частные инвесторы вложили 43,7 млрд рублей в покупку акций, что вдвое превышает показатель марта 2019 года. Среди лидеров по вложениям «Газпром», обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, «ЛУКОЙЛ», «ВТБ», привилегированные бумаги «Сургутнефтегаз», «Северсталь», Yandex, «Магнит» и ГМК «Норникель». Большинство из этих бумаг являются привлекательными с позиции выплат дивидендов. Соответственно, провал рынка на треть от максимумов был принят инвесторами в качестве шанса, а не катастрофы. Интерес к бумагам также обеспечивался знанием того, что акции это второй шанс защитить свои рублёвые накопления от ослабления национальной валюты. И, наконец, перспективы будущего также просматриваются на фоне масштабной программы количественного смягчения ФРС, которая намерена напечатать от 25% до 50% американского ВВП. Внешние площадки в начале недели демонстрировали рост на фоне снижения числа летальных случаев и заболевших в Европе, хотя в самих США ожидается пик по этим показателям в ближайшие 1-2 недели. Инвесторов даже не беспокоит дешёвая нефть, так как столь масштабные вливания долларов неизбежно приведут к росту цен на реальные ресурсы, когда кризис начнёт спадать.

В лидерах дня на отечественном рынке были TCS Group (+10,2%), «ФСК ЕЭС» (+8,63%), «Россети» (+7,94%), «ТМК» (+7,33%), «ТГК-1» (+6,09%) и привилегированные «Транснефть» (+5,72%). Несложно заметить, что большинство этих компаний почти не ограничены в своей деятельности на фоне COVID-19, так как являются постоянно работающими организациями, обеспечивающими функционирование жизненно важных систем. В числе аутсайдеров оказались «ПИК» (-2,04%), «ЛУКОЙЛ» (-0,8%), «Роснефть» (-0,58%), привилегированные «Татнефть» (-0,19%). В принципе, список падающих бумаг ими и ограничивается. Компания «Сургутнефтегаз» (+2,38%) сократила прибыль по РСБУ в 2019 году в 7,8 раз до 105,48 млрд рублей при росте выручки на 2%. Объём финансовой «кубышки» сократился до 2,977 трлн рублей по сравнению с 2,981 трлн рублей на конец 2018 года. Однако уже в I квартале она должна была существенно увеличиться из-за ослабления рубля. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 89,823 млрд рублей.

Рубль провёл достаточно удачный день, и нефть ему была в этом не помехой. Всё определяется восприятием риска на глобальном рынке и денежными потоками. Европа и США прибывали в финансовом оптимизме. Впрочем, нефть также может записать на свой счёт намерения Норвегии и Канады присоединиться к сокращению добычи, да и Бразилия её снизила уже на 6%. Инфляция в РФ разогналась до 2,5% по итогам марта, что вряд ли должно удивлять на фоне резкого роста ажиотажного потребительского спроса с целью подготовки к самоизоляции и карантинным мерам. Тем не менее, у рубля сохраняется положительная доходность в отличие от доллара и евро. И, к слову говоря, в условиях кризиса COVID-19 спрос на нефть снижается так же, как и на многие другие товары международной торговли. Впрочем, в США был зафиксирован невиданный рост продаж ноутбуков, вебкамер и клавиатур. Российская внешняя торговля в январе-феврале пока не даёт представления о возможном провале в марте. Положительное сальдо торгового баланса РФ составило $24,9 млрд, сократившись на $9,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом год назад. В марте-апреле можно ждать более негативных цифр, тем более, что в отчётный период импорт незначительно вырос, а вот экспорт упал более чем на 12%. В любом случае, рубль пока ориентируется на внешнюю ситуацию, которая постепенно насыщается аппетитом к риску.

На американском рынке состоялся бурный рост. Инвесторы обратили внимание на сокращение числа летальных случаев в Нью-Йорке, что происходит впервые с начала эпидемии. Меж тем, в Нью-Йорке повысили штрафы за нарушение социального дистанцирования до $1000 и продлили закрытие учебных заведений и бизнесов, не имеющих общественной важности, до 29 апреля. Впрочем, и новости о COVID-19 можно считать вторичными. ФРБ Нью-Йорка объявил о том, что механизм покупки коммерческих долгов начнёт функционировать с 14 апреля, и призван помочь корпорациям и муниципальным образованиям, которые испытывают сложности с доступом к наличности. ФРС и Казначейство США также создадут фонд, который будет скупать кредиты, предоставленные коммерческими организациями в рамках государственной поддержки малого бизнеса. Единственной, кто позволил себе немного пессимизма, стала бывший председатель ФРС Дж. Йеллен. По её словам, безработица в США уже может быть на уровне 13% и продолжит расти, а провал ВВП составит 30%. Тем не менее, рынок игнорирует пессимизм, а сосредотачивается на любых позитивных новостях, которые позволят освоить столь масштабные денежные вливания. Даже акции Boeing взлетели на 19,47%, хотя компания рискует столкнуться с низким спросом на новые самолёты в ближайшие 6-12 месяцев. Глава J.P. Morgan Chase & Co. (+6,43%) Джеми Димон в своём письме акционерам обвинил США в низкой готовности к COVID-19, но подчеркнул, что его финансовая организация готова к любому, даже самому мрачному, сценарию.

Азиатские рынки также стремились вверх на фоне информации о сокращении числа заболевших в Европе, а также летальности, как в Европе, так и США. В самом Китае не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. Однако не обошлось без разочарований. Австралийский S&P/ASX 200 терял более 1,5% после того, как Резервный Банк оставил ставку на уровне 0,25%. Австралийский экспорт в феврале снизился на 5%, а импорт на 4%. В Ю. Корее компания Samsung Electronics ждёт относительно небольшого влияния COVID-19 на свои финансовые результаты, поскольку продукция компании востребована, как в обычной жизни, так и в условиях самоизоляции и карантинных мер. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 18917,57 п. (+1,84%), Hang Seng — 23975,05 п. (+0,95%), Shanghai Composite — 2814,77 п. (+1,84%).

Нефть продолжает расти на надеждах сокращения добычи. Задержку с проведением онлайн встречи OPEC+ рассматривают в качестве признака дополнительных переговоров с производителями вне OPEC+. Как минимум, Норвегия и Канада уже заявляют о возможном своём участии. Бразилия сократила производство на 6%. Собственно говоря, даже в США снижение добычи может произойти по техническим причинам из-за заполнения хранилищ, хотя американские производители пока не выражают готовность к компромиссам, желая решить свои проблемы за счёт других. Собственно говоря, Reuters цитирует свои источники, что Саудовская Аравия и РФ готовы снизить производство, но многое будет определяться американской позицией. Меж тем, спрос на золото не снижается. Резервы SPDR Gold Trust достигли в понедельник 984.26 тонн. Ещё несколько торговых сессий назад они составляли 967,0 тонн. К 9:00 мск Brent — $34,04 (+3,00%), WTI — $27,01 (+3,57%), Золото — $1719,2 (+1,49%), Медь — $5018,84 (+2,66%), Никель — $11405 (+1,03%).

Индекс доллара снижался на 0,25% до 100,43 п. Доходность по 10-летним обязательствам США оставалась на уровне 0,70%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,083 (+0,34%), GBP-USD — $1,228 (+0,42%), USD-JPY – 108,8 (-0,36%).

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть дорожает, азиатские рынки растут, индекс доллара снижается. ФРС продолжает объявлять о запуске механизмов накачки финансового рынка деньгами. Денежные вливания регуляторов постепенно повышают спрос на рискованные активы в условиях прояснения будущего. Рецессия в мире будет, но деньги не являются надёжным убежищем.



