Рынок акций РФ и рубль вырастут в начале дня на улучшении настроений глобальных инвесторов, покупки на рынке нефти поддержат динамику отечественной валюты.

"Настрой на мировых рынках акций остается оптимистичным благодаря некоторому смягчению опасений, связанных с пандемией COVID-19. Так, в Китае впервые с января за день не зафиксировано ни одного смертельного случая, связанного с коронавирусом, темпы роста числа новых пациентов замедляются в Италии, Испании, Франции", — комментирует внешний фон Антон Старцев из ГК "Олма".

По его мнению, на этом фоне в начале торгов вторника возможно продолжение роста по индексу РТС.

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,7-2%, в диапазоне 2640-2680 пунктов.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия рублевого индекса Мосбиржи с заметным разрывом вверх", — добавляет он.

ВАЛЮТА

Позитивный внешний фон для рубля в преддверии открытия российского рынка отмечает и Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Так, поддержку российской валюте окажет ситуация на рынке энергоносителей, где, после коррекции днем ранее, во вторник утром покупки преобладают, указывает он.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает во вторник укрепления рубля на открытии торгов до уровня 75,5 рубля за доллар и последующего движения в диапазоне 75-76 рублей.

Продолжения коррекции вниз доллара в паре с рублем — в направлении психологически важного уровня 75 рублей — ожидает и Старцев из ГК "Олма".

ВНЕШНИЙ ФОН

Крупнейшие фондовые индексы США в понедельник на закрытии торгов усилили рост до 7% и более на ожидании улучшения ситуации вокруг распространения коронавируса в стране.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,85-1,27%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут. Индекс гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 1,33%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 2,06%, при этом японский индекс Nikkei 225 вырос на 2%, при этом австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,65%.

Стоимость нефти растет на 2,27% — до 33,8 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,38% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0834 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос в начале недели на фоне улучшения конъюнктуры западных фондовых площадок. Некоторое ослабление рынка нефти после взлета на прошлой неделе не помешало росту стоимости российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 1,96%, до 2622,59 пункта, индекс РТС — на 3,20%, до 1083,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов на Московской бирже в понедельник снизился на 47 копеек – до 76,02 рубля, евро опустился на 58 копеек, до 82,05 рубля.