А ведь действительно — как мало для счастья надо! На фоне ужасных цифр о новых заразившихся и новых умерших, на фоне информации о все новых и новых странах, вовлекаемых в пандемию COVID-19, на фоне новых ограничений для жителей, повсеместно вводимых правительствами тех или иных стран, достаточно было появления информации о том, что темпы расширения пандемии замедлились (не остановились, а всего лишь замедлились!!!), как тут же началось бурное ликование. И, конечно же, фондовый рынок в этом месте был впереди планеты всей, еще раз доказывая, что служит хорошим опережающим индикатором смены настроений. И вчерашний день является тому ярким примером. Уже с самого утра участники рынка были настроены весьма позитивно, отыгрывая появление несколько успокаивающих данных по замедлению темпов распространения коронавируса. К началу основной торговой сессии фьючерсы на индексы торговались, прибавляя более 3-х процентов. С этих уровней и стартовали торги. И далее — только вперед и вверх. Ровненько, фактически безоткатно, очень трендово и на достаточно приличных оборотах. Причем надо отметить, что спрос на акции был, во-первых, фактически повсеместным, то есть спросом пользовались все бумаги всех без исключения секторов, и, во-вторых, достаточно равномерным. Уже тот факт, что 5 из 11 секторов индекса S&P500 выросли в среднем более чем на 6,5%, говорит сам за себя. Ну, а пальму первенства так вообще поделили вчера сразу три сектора — финансовый, промышленный и технологический, где капитализация компаний, входящих в эти сектора в среднем выросла на 7,5%.

И вообще, вчерашний день безусловно оказался ударным и точно войдет еще одной золотой страницей в историю фондового рынка.

Однако и на столь ровном фоне все равно можно выделить ряд компаний, показавших наилучшие результаты. И однозначно лидером среди них по итогам вчерашнего дня можно признать акции авиастроительного гиганта Boeing (BA, +19,48%), взлетевшие почти на 20%. Вообще акции Boeing можно уже сейчас признать символом, отражающим всю суть нынешней коронавирусной истерии на фондовом рынке. Они в последние полтора месяца попали в такую «болтанку», что не позавидует ни один инвестор — ас. И можно только удивляться живучести инвесторов, которые спокойно продолжают держать эти акции в своих портфелях. Будем надеяться, что таковые все же есть и их не выкинуло за борт?! Еще в середине февраля эти акции стоили 350 долларов, но затем упали до 90 долларов за акцию, подешевев на 75%. Затем — мощный полицейский разворот с ростом за 4 дня более чем на 100% — до 186 долларов и оттуда снова вниз на 50% — до 120 долларов. Жуть-жуть-жуть! А ведь это один из столпов американской экономики!

Но как бы то ни было, вчерашние торги показали, что инвесторы вполне оптимистично смотрят на развитие ситуации и верят, что человечество справится с текущими вызовами.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 6 апреля было заключено более 620 тысяч сделок, что явилось новым абсолютным рекордом в истории биржи. Сделки заключались с акциями и депозитарными расписками 1127 эмитентов (95% от всех обращающихся на бирже SPB бумаг). Общий оборот при этом за день составил 377 млн. долларов США.

Ожидания рынка 7 апреля

Вчерашняя радость от появления оптимистичных данных с коронавирусного фронта оказалась настолько велика, что ее, судя по всему, хватит и на сегодняшний день. По крайней мере к началу премаркета весь позитив, вылившийся вчера на рынок, остается в силе.

Так, торги в Азии прошли очень ровно и уверенно и все основные азиатские индексы выросли на 2%. Такое впечатление, что им была дана команда откуда-то сверху — up to 2%. И они эту команду с удовольствием выполнили.

Еще на более оптимистичной ноте проходят сегодня торги в Европе. Больше всех радуются итальянцы. Но это и естественно — наконец-то забрезжил хоть какой-то свет в конце туннеля. Основной итальянский индекс миланской биржи FTSE MIB прибавляет сегодня более 4%. Все остальные европейские индексы хоть и отстали от итальянцев, но совсем немного и прибавляют впределах 2 — 3 процентов.

Ну и наконец, США. Картина с коронавирусом в Штатах конечно пока аховая. Но пример других стран говорит, что это время просто надо пережить и перетерпеть. По-видимому, это и есть сейчас основная идея, поддерживающая инвесторов. В конце концов, все проходит, пройдет и это. Поэтому и американский рынок не хочет оставаться в стороне от надежд, которые окрыляют инвесторов всего мира. Фьючерсы на основные американские индексы торгуются очень активно и спрос со стороны покупателей очень мощный. Рост более чем на 3% к вчерашнему закрытию тому подтверждение.

Так что сегодня у нас все шансы увидеть продолжение вчерашнего хайпа. Однако, какой бы ни была красивой и оптимистичной картина на данный момент, надо помнить, что все риски, связанные и вызванные эпидемией коронавируса, никуда не ушли. И поэтому радоваться конечно можно, но только не долго. Ожидать серьезного восстановления котировок до уровней 2-х месячной давности сейчас точно не приходится. Это понимают все, и поэтому после столь бурного роста, который мы наблюдали вчера и будем возможно наблюдать сегодня, неизменно последует волна фиксации прибыли спекулянтами. Кстати, не исключено, что мы эту волну увидим уже сегодня к концу дня, и поэтому надо быть начеку всем интрадейщикам. Ну, а долгосрочным инвесторам надо потихоньку присматриваться к отдельным акциям. Пока — именно присматриваться и не спешить с покупками. Потратить свои деньги вы всегда успеете.



