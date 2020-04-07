Бумаги АФК Система в краткосрочном периоде могут выглядеть лучше рынка. Причина в активизации монетарного стимулирования США и, не исключено, осторожной первоначальной реакции рынка на ожидаемое сокращение добычи ОПЕК на 5-10 мбд. Для сравнительно низкорентабельных компаний с надежным бизнесом, такой вариант роста спроса на «защитные» активы традиционно благоприятен. Тем не менее, итоговое ускорение инфляции в среднесрочном периоде которое возможно под влиянием как сокращения добычи ОПЕК, так и под влиянием монетарного стимулирования ожидаемого проводящегося и реализованного в ведущих странах окажет давление на показатели рентабельности компании, как это происходило в последние десятилетия неоднократно. Ожидаем сохранения чистой рентабельности АФК в 2020 году на уровне 1% при росте выручки до 800 млрд рублей. На этом фоне акции компании в среднесрочном период, полагаю, не будут в числе лидеров роста.

Компания существенно недооценена по показателям мультипликаторов сравнительно с аналогами, однако низкая рентабельность и прирост выручки, а также неопределенность в отношении дивидендов за следующий год — мы пока не предполагаем, что компания выплатит дивиденды по итогам 2019 года – снижают ее оценку. Целевой уровень на конец 2020 года составляет 17,69 руб за бумагу.