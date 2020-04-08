Американские биржевые площадки во вторник закрылись в минусе. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,16%, закрывшись на отметке 2659,41 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 0,12%, высокотехнологичный NASDAQ просел на 0,33%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на семь базисных пунктов, до 0,72% — это самый высокий показатель за неделю. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на 11 базисных пунктов, до −0,31%.

Беспрецедентные пакеты стимулирующих мер ФРС и правительства США, а также надежды, что число инфицированных COVID-19 в штате Нью-Йорк достигло своего пика, на короткое время позволило индексу S&P 500 зайти на территорию «бычьего» рынка. Однако упавшие более чем на 9% котировки фьючерсного контракта на нефть WTI не позволили заокеанским бенчмаркам развить свой успех. Кроме того, инвесторы опасаются, что грядущий сезон отчетов, в рамках которого ожидается значительное падение прибыли американских компаний, снова вернет на рынок высокую волатильность.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,97% и закрылись на отметке $32,4. Игроки негативно отреагировали на прогноз Минэнерго США, согласно которому ведомство не ждет возобновления соглашения ОПЕК+, в связи с чем рассматривает выход добычи Саудовской Аравии на полную мощность во втором квартале 2020 года. Тем не менее, рынок надеется, что нефтедобывающие страны придут к соглашению по снижению добычи нефти, чтобы не допустить нового обвала нефтяных котировок. Сейчас идут активные консультации и обсуждения по объемам и квотам сокращения добычи на уровне министров энергетики. В четверг 9 апреля будет проведена внеочередная видеоконференция стран ОПЕК+, а уже в пятницу 10 апреля состоятся переговоры министров энергетики стран G20, от результатов которых будет зависеть итоговое решение ОПЕК+.

Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 0,46%, закрывшись на отметке 2634,74 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2590 и 2550 пунктов, Сопротивления — 2690 и 2730 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 105500 и 103000 пунктов. Сопротивления — 113300 и 116200 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 75,54 прибавив 0,63% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 75,17 и 74,55. Уровни сопротивления — 75,95 и 76,20.