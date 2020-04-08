Российский рынок акций вчера второй день подряд выглядел слабее западных аналогов. Перекупленность нарастает, при этом основным риском для рублевых активов остается итог переговоров по сокращению добычи нефти.

Сегодня с утра американские фьючерсы прибавляют более процента, но все равно находятся ниже уровня закрытия российского рынка вчера. Поэтому открытие торгов ждем в легком минусе, а затем вектор движения будет определяться внешним фоном. Но покупать сейчас чего-то, за исключением золотодобытчиков, просто страшно: ни один сектор экономики не имеет драйверов роста.

Особых поводов для роста западных площадок также нет. Если подъем понедельника еще можно было объяснить небольшими спадами темпов распространения коронавируса, то в последние сутки эта тенденция не получила развития. Более того, рынок почему-то пока игнорирует факт рекордного числа умерших в США от эпидемии за сутки.

Нет никаких позитивных данных и от нефтяных держав. Наоборот возрастает давление со стороны Саудовской Аравии на Россию. Сейчас спор между двумя странами идет о «точке отсчета» сокращения добычи: мы предлагаем взять за 100% уровень добычи во время действия соглашения ОПЕК+, саудиты, сумевшие быстро нарастить добычу, – нынешние показатели. Но самое главное – это отсутствие информации о готовности США присоединиться к сокращению добычи. Без Штатов, скорее всего, сделки не будет.

В целом мы оцениваем вероятность достижения соглашения меньше 50%, но даже и в позитивном случае нефть лишь на короткое время уйдет к 40 долларам за баррель, а потом вновь снизится в район 35 долларов. При негативном сценарии есть большая вероятность увидеть котировки ниже 20 долларов за баррель.

В связи с этим рекомендуем сокращать длинные позиции по нефтегазовому сектору, финансовые результаты которого в этом году при любом раскладе будут очень слабыми.

Рубль в паре с долларом вчера сверху вниз ткнулся в отметку 75, но не то что пробить, а даже всерьез протестировать ее не попытался. В условиях рисков со стороны нефти и негативных прогнозов по российской экономике в целом ждем нового витка ослабления национальной валюты.

Более безопасно встречать начало переговоров нефтяников с купленными в портфеле долларами.



