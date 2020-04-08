Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня на противоречивом внешнем фоне. Рост стоимости нефти и одновременное снижение азиатских площадок и валют развивающихся рынков указывают на отсутствие сильных сигналов для больших движений на фондовом рынке.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. С одной стороны, мы наблюдаем очередную попытку роста котировок нефти, а с другой — азиатские индексы перестали демонстрировать уверенный рост… Иными словами, основные индикаторы указывают на консолидацию глобального рынка, или даже его снижение в краткосрочной перспективе", — комментирует внешний фон Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС, основанием для выхода из которой потенциально может стать соглашение ОПЕК+ или существенное изменение картины распространения COVID-19, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля складывается противоречивый внешний фон, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

С одной стороны, наблюдается восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог вновь подняться выше 32,5 доллара за баррель, что поддержит российскую валюту, указывает он. С другой, валюты развивающихся стран сегодня с утра находятся под давлением, добавляет аналитик.

"В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем нейтрального открытия торгов в паре доллар-рубль, которая в начале дня перейдет в боковое движение в районе 75,5 рубля", — прогнозирует Зварич.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы на закрытии биржи во вторник продемонстрировали слабую коррекцию — они снизились на 0,12-0,33%, после роста накануне на 7%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,12-0,38%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: индекс гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,53%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,34%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,86%, при этом японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,2%.

Стоимость нефти растет на 1,32% — до 32,29 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,48% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0838 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций во вторник вырос четвертый день подряд по основным биржевым индексам. Улучшение конъюнктуры западных фондовых площадок поддержало аппетит к риску, однако сползание цены нефти вечером компенсировало часть роста стоимости российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 0,46%, до 2634,74 пункта, индекс РТС — на 1,51%, до 1099,76 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 48 копеек – до 75,54 рубля, евро вырос на 25 копеек, до 82,3 рубля, следует из данных Московской биржи.