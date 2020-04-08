Рынок акций и рубль мало изменятся в начале дня
Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня на противоречивом внешнем фоне. Рост стоимости нефти и одновременное снижение азиатских площадок и валют развивающихся рынков указывают на отсутствие сильных сигналов для больших движений на фондовом рынке.
ПРОГНОЗЫ
"Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. С одной стороны, мы наблюдаем очередную попытку роста котировок нефти, а с другой — азиатские индексы перестали демонстрировать уверенный рост… Иными словами, основные индикаторы указывают на консолидацию глобального рынка, или даже его снижение в краткосрочной перспективе", — комментирует внешний фон Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".
В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС, основанием для выхода из которой потенциально может стать соглашение ОПЕК+ или существенное изменение картины распространения COVID-19, считает Антон Старцев из ГК "Олма".
Сегодня перед открытием российского рынка для рубля складывается противоречивый внешний фон, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.
С одной стороны, наблюдается восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог вновь подняться выше 32,5 доллара за баррель, что поддержит российскую валюту, указывает он. С другой, валюты развивающихся стран сегодня с утра находятся под давлением, добавляет аналитик.
"В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем нейтрального открытия торгов в паре доллар-рубль, которая в начале дня перейдет в боковое движение в районе 75,5 рубля", — прогнозирует Зварич.
ВНЕШНИЙ ФОН
Ведущие американские фондовые индексы на закрытии биржи во вторник продемонстрировали слабую коррекцию — они снизились на 0,12-0,33%, после роста накануне на 7%.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,12-0,38%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: индекс гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,53%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,34%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,86%, при этом японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,2%.
Стоимость нефти растет на 1,32% — до 32,29 доллара за баррель сорта Brent.
Курс евро снижается на 0,48% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0838 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций во вторник вырос четвертый день подряд по основным биржевым индексам. Улучшение конъюнктуры западных фондовых площадок поддержало аппетит к риску, однако сползание цены нефти вечером компенсировало часть роста стоимости российских активов.
Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 0,46%, до 2634,74 пункта, индекс РТС — на 1,51%, до 1099,76 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 48 копеек – до 75,54 рубля, евро вырос на 25 копеек, до 82,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200408/831224460.html