Трафик в объектах розничной торговли резко сократился, сообщают Ведомости со ссылкой на председателя Президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова. По его оценкам, трафик за неделю 30 марта — 5 апреля упал в «магазинах у дома» на 20-30%, а в гипермаркетах — на 40-60% по сравнению с предыдущей неделей, когда магазины зафиксировали максимальные продажи на фоне ажиотажных покупок товаров длительного пользования. Представители лидеров отрасли (в том числе X5 Retail Group, Магнита, Ленты) подтвердили, что в течение карантинной недели посещаемость магазинов снизилась.

Наше мнение. После периода панических закупок ритейлеры столкнулись со значительным снижением трафика на фоне перехода потребителей к онлайн-заказам товаров с доставкой на дом в условиях режима самоизоляции. Снижение трафика может обернуться для ритейлеров дополнительными расходами и значительными убытками. Падение посещаемости объектов розничной торговли может потенциально привести к росту потерь скоропортящихся продуктов, несмотря на повышенный спрос на скоропортящиеся товары (овощи, мясо, рыбу), пришедший на смену панической скупке товаров длительного пользования.