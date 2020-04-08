Чистая прибыль банка за март 2020 составила 62.1 млрд руб. (-16.5% г/г), что предполагает аннуализированный RoE 16.5%. Чистый процентный доход увеличился на 11% г/г до 115 млрд руб., а подразумеваемая доходность активов составила 4.8% (+0.3 бп м/м). Чистый комиссионный доход вырос на 32% до 36 млрд руб. за счет роста объемов транзакций. Операционные расходы сократились на 4%%. Общие отчисления в резервы, включая переоценку резервов, подскочили в 7 раз г/г до 109 млрд руб. (против 43 млрд руб. в феврале). Тем не менее они были частично нивелированы прибылью от курсовых колебаний в размере 70 млрд руб. В 1К19 чистая прибыль осталась неизменной г/г на уровне 219 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 11%, а чистый комиссионный доход — на 20%. Общие активы увеличились на 7% с начала года до 29.7 трлн руб. из-за ослабления рубля. Доля просроченных кредитов осталась практически неизменной с начала года на уровне 2.24%.

Наше мнение. Опубликованные результаты выглядят относительно неплохо, но отчетность отражает первые признаки замедления экономки. В частности, в марте существенно увеличились резервы (на 60 млрд руб.) на фоне ослабления рубля. Хотя это было несколько нивелировано прибылью от торговых операций, чистая прибыль банка показала умеренное снижение. Другие метрики, включая неработающие кредиты, на данный момент остаются в хорошей форме. Трудно оценить, во сколько нынешний кризис обойдется Сбербанку в плане упущенной прибыли. Наш базовый сценарий предполагает, что EPS в 2020 году может снизиться на 15-20%. Если это предположение верно, акции банка торгуются на уровне около P/BV 2020П 0.9x и P/E 2020П 6.0x, что не очень привлекательно в текущих обстоятельствах высокого риска.