Выручка Группы за 2019 выросла на 5.1% г/г, достигнув 656.9 млрд руб. (+2.7% г/г до 181.1 млрд руб. в 4К19). Скорректированный показатель OIBDA в 2019 снизился на 0.9% г/г до 223.9 млрд руб. (-4.6% г/г до 52.7 млрд руб. в 4К19) из-за слабой динамики в девелоперском сегменте и роста SG &A-расходов корпоративного центра, а также сравнительно слабых результатов непубличных активов (Сегежа, СТЕПЬ). Скорректированная чистая прибыль достигла 53.4 млрд руб. в 2019 против 1.1 млрд руб. годом ранее. Сильный рост чистой прибыли объясняется продажей Лидер-Инвеста, а также завершением SPO Детского Мира. Среди позитивных моментов отметим прогресс со снижением долговой нагрузки в 4К19 — Группе удалось сократить свои финансовые обязательства на 7.2% кв/кв до 189.2 млрд руб.

Наше мнение. Мы считаем результаты Системы нейтральными — ряд ее основных активов продемонстрировали более слабые результаты в 4К. Успешное SPO Детского мира помогло Системе снизить долговую нагрузку. Компания планирует продолжить процесс сокращения долга по мере ослабления турбулентности на рынке. Хотя эпидемия COVID, скорее всего, негативно скажется на различных сегментах Группы (ритейл, обрабатывающая промышленность), ее ключевой актив — МТС, вероятно, будет сохранять стабильную динамику, поддерживая общие показатели Группы в 1П20.