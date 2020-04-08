Cкорректированная OIBDA снизилась на 5% год к году. Вчера АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается) опубликовала финансовую отчетность за 4 кв. 2019 г. по МСФО, незначительно превзошедшую ожидания рынка в части OIBDA. Так, выручка АФК «Система» (на основе про-форма отчетности, скорректированной на деконсолидацию Детского мира (DSKY RX– без рекомендации)) выросла на 3% (здесь и далее – год к году, если не указано иное) до 181 млрд руб. (2,8 млрд долл.), что превысило наши и рыночные прогнозы на 2%. Скорректированная OIBDA сократилась на 5% до 52,7 млрд руб. (828 млн долл.), что лучше нашего прогноза на 4% и на 1% лучше прогноза рынка. Рентабельность по скорректированной OIBDA при этом сократилась на 2,2 п.п. до 29,1%. Скорректированная чистая прибыль компании за период составила 26,8 млрд руб. (421 млн долл.), что отражает эффект от SPO Детского мира.

Финансовые обязательства корпоративного центра продолжают уменьшаться. На уровне корпоративного центра чистые финансовые обязательства Системы на конец квартала составляли 189 млрд руб. (3,1 млрд долл.), снизившись на 15% относительно конца предыдущего квартала. На снижение этого показателя повлияла продажа части пакета Системы в Детском мире. Консолидированный чистый долг Системы на конец 4 кв. 2019 г. (включая обязательства перед Росимуществом) составил 581 млрд руб. (9,4 млрд долл.). На уровне основных операционных компаний в 4 кв. невпечатляющие результаты показал лесопромышленный сегмент (ГК «Сегежа»), выручка которого упала на 7% до 14,8 млрд руб. (232 млн долл.), а скорректированная OIBDA – на 1% до 3,9 млрд руб. (60 млн долл.). В сельскохозяйственном сегменте выручка осталась практически без изменений, составив 9,7 млрд руб. (152 млн долл.), но OIBDA выросла более чем вдвое до 397 млн руб. (6 млн долл.). Выручка Медси увеличилась на 12% до 6,2 млрд руб. (97 млн долл.), а OIBDA – на 15% до 1,9 млрд руб. (30 млн долл.).

Снижение долговой нагрузки и качество активов портфеля сокращают риски. Результаты за 4 кв. 2019 г. отражают продолжающееся снижение долговой нагрузки на уровне корпоративного центра, а также сокращение уровня консолидированного долга. Это снижает риски для компании при нынешнем кризисе. При этом основные операционные компании показывают относительно хорошую динамику, а основной актив – МТС (MBT US – рекомендация пересматривается) – является защитным. Наша рекомендация для акций Системы в настоящий момент пересматривается.