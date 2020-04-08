Разовый всплеск активности поддержал основной доход… Сбербанк (SBER RX – ПОКУПАТЬ) вчера опубликовал финансовые результаты за март по РСБУ. Чистая прибыль снизилась на 19% за месяц, ROAE в марте составил 16,4%, а по итогам 1 кв. – 19,4%. В первую очередь выросли отчисления в резервы, стоимость риска составила 6,1%, при этом из 109 млрд руб. резервных отчислений более 60 млрд руб. пришлось на валютную переоценку кредитов. С поправкой на переоценку стоимость риска была немного меньше 3%, что, тем не менее, предполагает рост очищенного показателя за месяц на 1–1,5 п.п., это представляется вполне закономерным, учитывая текущую ситуацию. Валютная переоценка кредитов при этом компенсируется на уровне прочего дохода, который в марте был очень высоким – 70 млрд руб. Остальные ключевые показатели в марте были достаточно хорошими. Так, ЧПД вырос на 10% за месяц (маржа при этом осталась практически неизменной месяц к месяцу на уровне 5,5%). Чистые комиссии подскочили на 30% за месяц, банк указывает, что, помимо традиционного вклада карт и РКО, имел место разовый скачок от увеличения объема торговых операций по картам в середине месяца (и этот эффект уже должен был сойти на нет ближе к концу марта). Рост расходов из-за нерабочих дней (не столько в банке, сколько по контрагентам) год к году замедлился до 4%, но, вероятно, часть расходов будет перенесена на апрель.

…и динамику кредитов и депозитов. Корпоративный портфель с поправкой на переоценку увеличился на 0,4% за месяц (при этом весь рост был обеспечен рублевой частью портфеля); банк указывает, что выдачи для марта были рекордными, а по итогам квартала выросли на 30% год к году. Розничный портфель вырос на 1,1% за месяц, год к году рост все еще остается близким к 17%, как в феврале и январе. Объем выдач в розничном сегменте для марта также был рекордным, а за квартал увеличился на 20% год к году. В кредитовании, по всей видимости, также имел место разовый фактор повышенной активности в середине месяца, и, скорее всего, апрельские данные продемонстрируют заметное торможение. Доля просрочки осталась стабильной на уровне 2,2%. Вклады населения с поправкой на переоценку увеличились на 0,5%, а средства юрлиц – на 0,7%, здесь банк также указывает на влияние разовых факторов, в частности, на вклады повлияла более ранняя выплата зарплат.

Достаточность капитала 1-го уровня выросла на 2 п.п. Достаточность капитала Н1.1/Н1.2 выросла почти на 2 п.п. за месяц до 12,4% – в марте в капитале 1-го уровня после аудита стала учитываться прибыль за 2–4 кв. 2019 г. Взвешенные по риску активы за месяц выросли на 1,8% – в том числе из-за валютной переоценки кредитного портфеля (судя по этой формулировке, банк не использует послабления ЦБ для расчета нормативов), а также из-за годового пересчета операционного риска. В то же время частичной компенсацией стал новый учет проектного финансирования. Наблюдательный совет Сбербанка не стал менять рекомендацию в отношении размера дивидендных выплат (18,7 руб. на акцию), но годовое общее собрание акционеров недавно было перенесено на лето, и новая дата закрытия реестра для дивидендов – 16 июля. Мы полагаем, что мартовские результаты являются достаточно сильными с учетом текущей ситуации, но неопределенность в отношении как потенциальной динамики стоимости риска, так и в целом кредитной активности в апреле и в последующие месяцы сохраняется.