Сегодня, впервые с 26 февраля, Минфин проведет аукционы ОФЗ. Министерство решило осторожно протестировать рынок на предмет наличия спроса и предложило защитные бумаги: представленный в понедельник Ruonia-флоатер серии 29013 (сен.30) в безлимитном объеме, короткую бумагу 25084 (окт.23, доходность 6.47% годовых) и ОФЗ с индексируемым номиналом 52002 (фев.28) в объемах 20 млрд руб. и 10.8 млрд руб., соответственно.

Текущие условия идеально подходят для возобновления аукционов, тем более, Министерству после месячного перерыва важно использовать любой удачный момент для размещения долга. Учитывая неопределенность на сырьевых рынках, сегодняшние аукционы вряд ли позволят сформировать далеко идущие планы по заимствованиям, однако заложат некоторую основу для 2к’20 и подсветят типы предпочитаемых бумаг.

Мы ожидаем повышенную активность локальных банков на сегодняшних аукционах, так как представленные бумаги наиболее удачно подходят для хеджирования процентного риска и управления ликвидностью, а объемных аукционов в них не проводилось довольно давно. Тем не менее, многое будет зависеть от готовности Минфина предложить премию к вторичному рынку – в ОФЗ 25084, например, мы ожидаем премию не менее 3 бп в доходности.