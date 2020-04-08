Эпидемия коронавируса привела к сокращению производства фосфорных удобрений в Китае на 25% (-1,5 млн т), снижению цен на DAP/MAP на 10% к уровню начала года, внесла неопределенность в перспективы рынка азотных удобрений в связи с возникшими проблемами в области логистики, а также подтолкнула вниз цены на калий (-16% с начала года), в результате чего подписание контрактов с Китаем было перенесено на более поздние сроки. Однако на данном этапе, с учетом приоритетного значения, которое власти большинства стран придают сектору производства минеральных удобрений, ослабление валют и низкий уровень цен на газ вышли на первый план по сравнению даже с последствиями пандемии коронавируса. Недавно мы понизили рекомендацию по акциям Акрона до Держать (8,3x 2020F EV/EBITDA), а теперь повышаем рекомендацию по акциям Фосагро до Покупать (5,1x).

Коронавирус: ограниченный прямой эффект. Влияние эпидемии на Китай выразилось в кратковременном повышении цен на фосфорные удобрения (+10% с начала года вследствие того, что из-за остановки производств в провинции Хубэй предложение на рынке сократилось как минимум на 1,5 млн т). С точки зрения азотных удобрений эффект был неоднородным (сектор пострадал от проблем с транспортировкой), в то время как для рынка калийных удобрений он носил негативный характер (обсуждение всех контрактов было перенесено на 2к20, а спотовые цены снизились на 16% к уровню начала года). В других частях мира эпидемия коронавируса только набирает обороты, однако заводы по выпуску удобрений продолжают функционировать, поскольку относятся к структурно значимым производствам.

Азотные удобрения. Основной риск для сегмента азотных удобрений представляет низкий уровень цен на газ в Европе (где они опустились до исторического сезонного минимума в 90,30 долл./тыс. куб. м), поскольку 25–40% затрат привязаны к ценам на газ. Мы понизили прогноз средней цены на карбамид в 2020 г. (поставки на условиях FOB Baltic) на 4%, до 231 долл./т.

Фосфорные удобрения. В 1к20 поддержку ценам, которые выросли на 10% к уровню начала года, оказала остановка производственных мощностей в Китае, однако потенциал дальнейшего роста цен ограничен ввиду мер, принимаемых правительством Китая для снижения экспортных затрат. Как ожидается, экспорт DAP/MAP начнет расти, как только будут удовлетворены потребности внутреннего рынка. Мы подтверждаем наш прогноз средней цены на DAP в 2020 г. (поставки на условиях FOB Baltic) на уровне 310 долл./т.

Калийные удобрения. Из-за коронавируса сезон применения удобрений и сельскохозяйственной активности в Китае был сдвинут, так что запасы удобрений остаются значительными. На фоне снижения спотовых цен на калийные удобрения (-16% г/г) заключение контрактов было перенесено на 2к20. Как мы полагаем, теперь контрактная цена составит 250 долл./т (-7% к предыдущему прогнозу), а средняя цена MOP CFR Бразилия в 2020 г. будет на уровне 285 долл./т (-6%).

Фосагро. Протестировав минимумы 2013 г. на уровне 9,16 долл., в данный момент акции компании торгуются на 18% ниже, чем в начале года. По нашим оценкам, ослабление рубля в числе прочих факторов предполагает потенциал роста выручки и EBITDA Фосагро в 2020 г. на 10% и 40% соответственно. Фосагро торгуется с дисконтом к сопоставимым компаниям по мультипликатору EV/EBITDA-2020п (5,1x). Прогнозная цена ГДР Фосагро на 12 месяцев остается без изменений – 13,20 долл. (ожидаемая полная доходность – 35%), в связи с чем мы повышает рекомендацию до Покупать. Основной риск – возможное увеличение экспорта из Китая.

Акрон. С начала года котировки акций Акрона выросли на 25%, что, на наш взгляд, было в основном обусловлено ослаблением рубля (более чем на 20%). Однако дальнейший рост маловероятен в силу низких цен на азотные удобрения. Основной риск связан с возможным снижением цен на азотные удобрения из-за роста экспорта из Китая.