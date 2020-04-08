По данным ЦИАН, в марте число подписанных договоров долевого участия на строительство жилой недвижимости в Москве сократилось на 5% г/г. Данный показатель отражает увеличение на 2% г/г числа подписанных договоров на старой территории столицы и его снижение на 24% г/г в «Новой Москве» – на территории, которая была включена в административные границы Москвы в 2012 г., увеличив общую площадь города в 2,4x раза.

Наш комментарий: В середине марта спрос на недвижимость вырос на опасениях, что ослабление рубля приведет к повышению процентных ставок по ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте. Анализируемые нами публичные девелоперы отмечали увеличение спроса на 20–30% относительно уровней, заложенных в бюджет, при этом цены на недвижимость были повышены примерно на 10% г/г. Между тем данные ЦИАН указывают на менее впечатляющие темпы роста рынка, чем те, которые можно было ожидать в связи с увеличением спроса, ростом привлекательности проектов и более эффективной маркетинговой стратегией застройщиков. На наш взгляд, отстающая динамика Новой Москвы связана с фокусом на масс-маркет и строительство в отдаленных локациях, и на их клиентов сильнее влияют изменения в экономической ситуации. ЦИАН прогнозирует в апреле коррекцию на 50% г/г на фоне снижения темпов роста в сегменте, ухудшения потребительских настроений, а также тот факт, что меры социального дистанцирования привели к закрытию офисов продаж. Что касается последнего, для поддержания процессов необходимо осуществлять продажи и проводить процессы через интернет, что не так распространено среди менее крупных игроков рынка и менее популярно среди клиентов. Мы полагаем, что спрос в 2020 г. будет зависеть от сроков действующих ограничений и общего влияния ситуации на макроэкономическую конъюнктуру и потребительские расходы.