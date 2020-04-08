Сбербанк (ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 313 руб./акцию) вчера представил финансовые результаты за 1К20 по РСБУ; отчетность отражает первые негативные последствия пандемии Covid-19 на прибыль банка. Чистая прибыль снизилась на 16% г/г при ROAE на уровне 16,1%. Хотя динамика чистых процентных доходов оказалась сильной, особенно комиссионных доходов, чистая прибыль в марте снизилась, главным образом, на фоне увеличения отчислений в резервы. Мы считаем, что повышение отчислений в резервы в марте отражает факт ухудшения экономической ситуации в целом, и, возможно, некоторое ухудшение качества кредитов клиентов КИБа. В то же время эффект карантинных мер на сегмент предприятий малого и среднего бизнеса и розничных клиентов банка, вероятно, дадут о себе знать в цифрах за апрель. Отчетность по МСФО за 1К20, которая будет опубликована в конце апреля, и обновленный прогноз банка на 2020 г. являются основными катализаторами для акций в ближайшее время. Акции потеряли в цене 22% в сравнении с максимумами середины февраля (тогда как индекс Московской биржи снизился на 14%), однако их динамика была лучше, чем ближайшего банка-аналога VTBR RX (-27%). Хотя в обоих банках существуют риски ухудшения качества кредитного портфеля и показателей прибыли, мы по-прежнему считаем, что Сбербанк более защищен в кризисной ситуации с точки зрения достаточности капитала, тогда как более дешевое фондирование оказывают поддержку более высоким ЧПМ и ROAE, предоставляя больше возможностей по абсорбированию кредитных убытков. SBER RX торгуется по коэффициенту P/BV 2020П на уровне 0,9x (с дисконтом в 21% к среднему показателю за последние два года).

Рост корпоративного кредитного портфеля (+5% м/м в марте), главным образом, был вызван валютной переоценкой, тогда как в реальном выражении он почти не изменился в м/м. Хотя выдачи новых кредитов компаниям выросли на 31% г/г в 1К20, мы считаем, что этот рост, главным образом, отражает рефинансирование по более низким ставкам. Розничный кредитный портфель продолжал расти — +1% м/м и +17% г/г, так как население, вероятно, использовало свои одобренные кредитные лимиты. Чистые процентные доходы выросли на 11% г/г в марте, на фоне более низкой стоимости фондирования и роста розничных кредитов. ЧПМ снизилась немного в месячном сопоставлении в марте (но все еще была выше в годовом сопоставлении как в марте, так и за 1К20) – снижение доходности активов начинает нейтрализовывать позитивный эффект от снижения стоимости фондирования. Комиссионные доходы выросли на 32% г/г в марте и на 20% г/г в 1К20 на фоне транзакций по банковским картам (где активность выросла, особенно во второй половине марта) и расчетных операций корпоративных клиентов. Отчисления в резервы выросли – в марте 2020 г. стоимость риска составила 6% и 2,4% с коррекцией на валютную переоценку – возможно, отражая ухудшение перспектив экономического роста и некоторое ухудшение качества кредитов (главным образом, в сегменте КИБ) на фоне пандемии Covid-19. Операционные расходы снизились на 4% г/г в марте и выросли на 4% г/г за 1К20; их рост замедлился в сравнении с 12% г/г в феврале, что является следствием введения карантинных мер (нерабочие дни) с 30 марта и замедления деловой активности. В итоге чистая прибыль за март составила 62 млрд руб. (-16% г/г) при ROAE на уровне 16,1%; в итоге чистая прибыль в годовом сопоставлении в 1К20 не изменилась и составила 219 млрд руб. при ROAE на уровне 19,5%.