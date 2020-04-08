Рынок недополучит примерно 80 тонн золотых слитков в этом году
Как сообщалось на прошлой неделе, ЦБ с 1 апреля прекратил закупки российского золота, поставив вопрос о перераспределении 50% годового производства золота в России. Крупнейшие российские производители золота достаточно спокойно отреагировали на это сообщение, так как российские банки, традиционно закупающие золото у золотодобывающих компаний для ЦБ, технически могли бы перенаправить эти объемы на экспорт. Однако агентство Reuters сообщило, что банковские лобби попросили ЦБ возобновить покупки золота, так как экспорт сильно страдает из-за отмены авиарейсов в связи с пандемией COVID-19. Золото на экспорт в основном переправлялось пассажирскими авиарейсами, так как грузовые авиаперевозки, не находящиеся под ограничениями, являются более дорогостоящими. Изначально мы говорили о том, что перенаправить 50% российского производства золота на экспортные рынки (примерно 160 тонн) будет не совсем просто, даже если предположить сильный спрос на физические объемы золота. Если российские банки не смогут продать высвободившиеся в результате отказа ЦБ объемы золота, крупнейшие производители золота – Polyus Gold (PLZL:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $ 66,5/ГДР) и Polymetal. (Poly LN; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ £14,3/ГДР) – вынуждены будут временно увеличить свои запасы. С другой стороны, следует иметь ввиду, что сейчас по всему миру закрыто в общей сложности 36% перерабатывающих мощностей. Согласно комментарию Polyus, закрытие мощностей в Швейцарии и Южной Африке, производящих 1 800 тонн золота в год на 2 недели, приведет к тому, что рынок недополучит примерно 80 тонн золотых слитков в этом году. Таким образом, продолжающаяся остановка мощностей может сбалансировать увеличение запасов.
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