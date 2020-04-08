Вчерашний день прошел строго по плану. Но это не сильно радует, поскольку план предполагал волну фиксации прибыли в конце дня. Что прогнозировали, то и получили.

Старт торгов прошел под диктовку быков. Оптимизм инвесторов, появившийся накануне из-за относительно позитивных данных о снижении темпов распространения COVID-19, преобладал и всю первую половину дня. Рынки были зелеными, инвесторы ходили счастливыми. Но, как говорится, недолго музыка играла. Во второй половине дня стали поступать свежие данные о числе заболевших и умерших и они оказались, мягко говоря, не очень благоприятными. Это, естественно, тут же нашло свое отражение и в котировках акций.

Кроме того, в общую копилку негатива добавилась информация от компании Boeing (BA, —4,83%), сообщившая об отмене летно-испытательных полетов многострадального Boeing 737 Max и переносе их на май месяц. Учитывая, что накануне именно акции этой корпорации были одними из главных драйверов роста, вчерашние 3 капли негатива по ним также имели свое значение и влияние на общее настроение участников рынка.

И все же говорить о том, что все вновь стало совсем плохо пока рано. Вчерашняя волна фиксации прибыли была понятна и вполне объяснима и с очень большой вероятностью не будет иметь продолжения, в случае если, как говорят медики, коронавирусная эпидемия вышла или выходит на свои максимумы, после которых она пойдет на спад.

На отраслевом уровне тоже все было не столь однозначно. 6 из 11 секторов оказались по итогам вчерашнего дня в плюсе, а 5 — в минусе. Но и плюсы, и минусы были столь незначительными, что ими в нынешних высоковолатильных условиях можно просто пренебречь.

Лучше всех чувствовали себя акции финансовых компаний и, прежде всего, крупнейших банков. Здесь средний рост по сектору составил 0,9%. Но этот рост вполне объясним, если взглянуть на итоги предыдущей недели, когда именно банки находились под сильнейшим давлением продавцов. Кроме всего прочего хочется напомнить, что у нас на носу стартующий на следующей неделе новый сезон корпоративной отчетности и именно банковская отчетность появится на свет первой и будет, в конечном счете, определять общий настрой инвесторов.

Ожидания рынка 08 апреля

Два предыдущих хайповых дня, которые закончились вчера вечером достаточно резкой фиксацией прибыли спекулянтами, безусловно насторожили инвесторов. Ну да, выросли. Ну да, достаточно сильно. А что дальше? Даже если бы цифры по распространению эпидемии были бы еще более оптимистичными (а пока об этом стоит только мечтать!), то все равно вопрос о текущем состоянии как мировой экономики в целом, так и экономик отдельных стран, остается открытым. Экономисты один за другим предсказывают дикое падение ВВП, измеряемое иногда даже десятком процентов. Естественно, все это рано или поздно найдет свое отражение и в котировках акций.

Пока же, судя по развитию событий и с учетом отсутствия совсем уж негативных новостей по COVID-19, участники рынка решили занять выжидательную позицию и немного передохнуть. И если азиатские рынки торговались вблизи нулевых отметок, то в Европе небольшая волна фиксации прибыли продолжает накатывать на рынок. Но эта волна пока действительно небольшая и ограничивается снижением основных европейских индексов в пределах 1%.

В Америке оптимизма у участников рынка побольше. Фьючерсы на основные индексы с утра долго стояли около нуля, но затем, ближе к премаркету, передвинулись повыше и прибавляют порядка 0,5%. Однако большего на торгах во время основной торговой сессии вряд ли стоит ожидать. Скорее всего инвесторы будут сегодня проявлять осторожность. Тем более что в 17-30 мск, как обычно по средам, выйдут данные по запасам сырой нефти, где эксперты вновь ожидают увидеть запредельные объемы лишней нефти, которая сейчас никому не нужна. А завтра еще и встреча стран ОПЕК+ с совершенно непрогнозируемым результатом.

А своеобразной «вишенкой на торте» сегодня послужат Протоколы заседаний FOMC ФРС США, которые состоялись в марте и на которых принимались решения о снижении учетной ставки до текущего минимального уровня. Если обычно участники рынка вчитываясь между строк пытаются узнать дальнейшую судьбу ставки, то сейчас скорее всего основной интерес будет сосредоточен на вопросе: "А какие инструменты воздействия на рынок остались на руках у ФРС?"

Короче, поводов для настороженности сейчас у участников рынка предостаточно. И поэтому многие даже краткосрочные спекулянты, не говоря уже об долгосрочных инвесторах, в преддверии Пасхи и грядущих длинных выходных скорее всего предпочтут свернуть свою активную деятельность и занять выжидательную позицию. Не стоит лезть на рожон и нам. Как мы уже могли убедиться, коронавирусная эпидемия — история явно не одного дня и даже не одного месяца.