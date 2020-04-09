Российский рынок акций вчера смог закрыться 1,3-процентным ростом благодаря улучшившемуся под вечер внешнему фону. После нашего закрытия американские индексы продолжили повышательный тренд, и это мы отыграем сегодня на открытии торгов.

Однако основной вопрос остается открытым – смогут ли крупнейшие мировые державы договориться о снижении добычи. Россия вчера дала однозначно понять, что готова сократить добычу на 1,6 млн баррелей в сутки, но пока неясно, согласится ли Саудовская Аравия взять за «точку отсчета» мартовский уровень добычи и готовы ли присоединиться США к решению ОПЕК.

Ситуация складывается таким образом, что снижать добычу все равно придется и причем всем странам. Только это сделать можно добровольно сейчас, не допустив падения цен ниже 25 долларов за баррель, или позже и с большими убытками, когда нефть будет дешевле 20 долларов.

Нынешние цены уже привели к сокращению добычи в Штатах: вчерашние данные Минэнерго США зафиксировали падение суточной добычи на рекордные для последних месяцев (если не лет) 600 тыс баррелей за неделю до 12,4 млн баррелей. При этом предложение нефти все равно существенно превышает спрос: запасы за неделю выросли сразу на 15,8 млн баррелей.

При любом исходе переговоров мы не ждем закрепления цен на нефть выше 40 долларов за баррель. Но если страны не договорятся, то нет никаких сомнений, что Саудовская Аравия проведет еще одну мощную ценовую атаку и опустит котировки ниже 20 долларов за баррель.

Не ждем также и продолжения роста российского рынка акций – состояние российской экономики слишком удручающе. Поэтому в ближайшие дни, быть может, будет лучше торговать от шорта. Естественно, на рынке по-прежнему будут интересные идей, прежде всего во «втором эшелоне».

На улучшении внешнего фона рубль в паре с долларом сумел закрыть вчерашний день около отметки 75. Однако и на рубль мы смотрим с пессимизмом. Отметка 75 руб за доллар является сильным сопротивлением дальнейшему укреплению рубля. При позитивных новостях с видеосаммита ОПЕК она может быть пробита вниз, но фундаментальных поводов для роста курса рубля не никаких.

Завтра большинство западных площадок будет закрыто по случаю католической Страстной пятницы. В понедельник не будут работать многие европейские биржи. Это создает повышенные риски для рублевых активов. В условиях нынешнего очень волатильного рынка и отсутствия драйверов дальнейшего роста переносить спекулятивные лонги на завтра и выходные очень рискованно.

Поэтому не исключено, что под вечер мы увидим сокращение позиций по российским акциям и рублю.