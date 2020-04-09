Компания объявила о добровольном тендерном предложении по цене 61 руб. за акцию, что предполагает премию 31% к цене закрытия 7 апреля. Компания ссылается на неблагоприятную экономическую ситуацию, которая создает угрозу дивидендной доходности и в целом ценам на рынках. Предложение должно предоставить акционерам возможность выхода, и подлежит предварительному одобрению Банком России. После завершения оферты ТМК намерена начать процесс делистинга ГДР с Лондонской биржи, поскольку компания не считает этот листинг приоритетным в текущих обстоятельствах.

Наше мнение. Идея делистинга с Лондонской биржи уже какое-то время рассматривалась компанией, и, следовательно, не стала большим сюрпризом для рынка. Однако его основная цель — более высокая ликвидность — сейчас находится под вопросом, поскольку компания объявила о выкупе и прогнозирует понижение листинга на Московской бирже до более низкого уровня. Условия обратного выкупа очень привлекательны, но общее настроение пресс-релиза, несмотря на правильные аргументы (снижение цен на нефть и усиление конкуренции на внутреннем рынке с ЗТЗ и Tenaris), настораживает, поскольку делистинг может стать частью более крупной сделки, на наш взгляд. Мы имеем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по ТМК и целевую цену $4.5/ГДР.