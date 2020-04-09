По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта на российском рынке в марте увеличились на 4% г/г, благодаря чему рост за 1к20 составил 2%, до 398 518 единиц. Вместе с тем, как мы полагаем, всплеск спроса был по большей части обусловлен ожиданиями повышения цен ввиду недавнего ослабления рубля. Это предположение отчасти подтверждается тем, что выросли продажи в основном иностранных марок, в то время как динамика по всем российским маркам была отрицательной. По нашему мнению, продажи транспортных средств резко сократятся в апреле из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

Sollers (Покупать, прогн. цена на 12-мес. 450 руб., полная доходность 76%) в марте в очередной раз показал снижение продаж автомобилей УАЗ – на 11% г/г, до 2742 единиц. По итогам 1к20 розничные продажи автомобилей УАЗ упали на 6% г/г, до 7293 единиц. Следует отметить, что производство на УАЗе было временно остановлено в конце марта в связи с распространением эпидемии, но компания планирует возобновить выпуск со следующей недели. Мы полагаем, что Sollers заключит ряд госконтрактов после недавнего решения о закупке не менее 1,2 тыс. машин скорой помощи для регионов. Продажи автомобилей Ford Transit (которые Sollers уже консолидирует) снизились на 1% г/г, до 1141 единиц, в марте и на 8% г/г, до 2087 единиц, в 1к20. Мы по-прежнему считаем акции Sollers недооцененными, но отмечаем отсутствие факторов, которые способствовали бы повышению их котировок при текущей волатильности рынка. В более долгосрочной перспективе импульс к росту может придать реализация планов по формированию альянса с Камазом.

АвтоВАЗ в 1к20 остался лидером рынка с долей 20%. Между тем продажи марки Lada в марте уменьшились на 3% г/г, до 32 808 единиц, в марте и также на 3% г/г, до 79 600 единиц, в 1к20.

Группа АвтоВАЗ/ Renault/Nissan/Mitsubishi в 1к20 сохранила лидирующие позиции на рынке с долей 37%.

Что касается других российских производителей, ГАЗ в 1к20 сократил продажи легкого коммерческого транспорта на 3% г/г, до 11 067 единиц, в том числе на 5% г/г, до 4713 единиц, в марте.