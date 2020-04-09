Радость участников рынка от почти незаметных признаков улучшения ситуации на коронавирусном фронте велика. Даже, пожалуй, чрезмерно велика. По итогам вчерашних торгов все основные американские индексы уверенно пробили линию сопротивления понижательного тренда, сформировавшегося в конце февраля — начале марта, и вышли на уровни майской коррекции, наблюдавшейся в прошлом году. Именно от этих уровней пошла последняя волна роста, завершившаяся в прошедшем феврале. Казалось бы, можно только радоваться. Однако с учетом всех обстоятельств и пока совершенно неоднозначных данных по текущей динамике распространения коронавирусной эпидемии для слишком уж бурной радости точно нет никаких оснований. А если еще и учесть, что вчерашний рост происходил на относительно небольших оборотах — минимальных с начала марта, то напрашивается один единственный вывод — на арену опять вышли крупные спекулянты, которые специализируются на надувании больших мыльных пузырей. Ну почему бы не воспользоваться ситуацией и не заработать дополнительно «бабла», в очередной тысяча первый раз загнав котировки в беспредельные выси?!

Но как бы то ни было, а рынок вчера в очередной раз показал уверенный рост, прибавив более 3,5%. Подогревала бычьи настроения и нефть, продолжившая свой путь наверх на ожиданиях новой встречи стран ОПЕК+ в Баку, где стороны вроде бы должны договориться о резком сокращении объемов добычи. Не смутили никого даже данные о запасах сырой нефти в более чем 15 млн. баррелей. Нефти хоть залейся! Но пока на это, как видим, никто не обращает серьезного внимания. Короче, итоги вчерашнего дня выглядят просто «шоколадными». И спекулянты явно облизываются от удовольствия.

На отраслевом уровне картина также была лучше некуда. Абсолютно все сектора закрыли день в зеленой зоне. Лучше всех смотрелись акции коммунальных и электроэнергетических компаний. Все они в среднем прибавили вчера 5,0% к своей стоимости. Немного меньше, но все равно весьма существенно — на 4,3% выросла капитализация промышленных и финансовых компаний. Среди последних особенно хороши были акции Citigroup (C, +7,30%). Впрочем, и конкуренты Citi по большой четверке (WFG, BAC и JPM) если и отстали, то совсем немного, прибавив к своей капитализации по 5-6 процентов. Такой мощный спрос на акции крупнейших банков со стороны инвесторов можно объяснить стартующим на следующей неделе сезоном отчетности, когда ведущие банки будут отчитываться в первых рядах.

Ожидания рынка 09 апреля

Ожидаемая вчера фиксация прибыли, судя по всему, перенесена на сегодня. Все же более 10% роста за 3 торговых дня — это явный перебор. И это понимают все без исключения. И все же есть одно маленькое НО… котировки скорее всего и нырнули бы сегодня вниз (а может и нырнут!), однако налицо — два сдерживающих фактора.

Первый — это предстоящие пасхальные праздники. С точки зрения торговли они должны вносить сумятицу в мозги большинства участников рынка. С одной стороны, 3 выходных дня несут в себе большие риски — мало ли что может произойти за это время?! Но, с другой стороны, это Пасха, а американцы, как известно, очень трепетно относятся к праздникам в целом, и к Пасхе особенно. И не любят они встречать праздники в плохом настроении. Поэтому эти два противоречивых подхода будут бороться сегодня между собой — продавать и уходить от рисков длинных выходных или же покупать и надеяться на лучшее?

Второй фактор — чисто технический. Котировки дошли до значимого уровня сопротивления (2750 пунктов по индексу S&P500), а с налета такие уровни не берутся. По всей логике должна быть остановка и какая-то может и небольшая коррекция. А поскольку на рынке сейчас правят балом спекулянты, ориентирующиеся на технический анализ, то по всем канонам жанра продажи должны только усиливаться.

А день сегодня хоть и предпраздничный, но очень непростой. В 15-30 появятся очень болезненно воспринимаемые всеми важные макро данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице. На прошлой неделе их было 6,6 миллионов — абсолютный исторический рекорд! Сейчас ожидают немного меньше — 5,25 миллиона. Но все равно это дико много, и сама по себе эта цифра (а ведь может быть и больше!) конечно же может испортить настроение.

В дополнение к этому сегодня должна состояться знаковая встреча стран ОПЕК+ и от тех решений, которые могут быть приняты на этой встрече, зависит судьба рынка нефти в ближайшем будущем. А это значит, что стоит ждать по крайней мере всплеска волатильности после публикации решений по ее итогам.

И все же, учитывая достаточно позитивный настрой участников рынка в последние дни, можно ожидать, что сегодня торги пройдут в относительно спокойной обстановке на небольших оборотах со стремлением закрыть день вблизи нулевых отметок, а если будет возможность, то и немного повыше.