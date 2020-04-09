Сегодня российский рынок торгуется в слабом плюсе, индекс Мосбиржи прибавляет около 1%. Поводом для повышения стало положительное закрытие американских рынков. Индекс S&P 500 вчера вырос на 3,41%. Основным событием сегодняшнего дня станет встреча участников ОПЕК+. На сегодня все члены ОПЕК+ пришли к пониманию, что необходимо сокращать добычу нефти для стабилизации нефтяного рынка. Основная проблема состоит в том — кто и сколько должен сокращать добычу нефти. Сейчас основными производителями нефти являются: США, Саудовская Аравия и Россия.

Подготовка к проведению встречи ОПЕК+, уже привела к росту цены нефти в последние дни выше 30 долл. Ожидается, что США могут присоединиться к сокращению добычи, но полной уверенности в этом нет. По крайней мере, Трамп недавно встречался с нефтяниками, и скорее всего там обсуждались такие действия. На фоне обвала нефти уже начались банкротства компаний в сланцевой отрасли. В США осенью президентские выборы, а сланцевики являются избирателями Трампа. Россия уже заявила о готовности к сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ и других производителей нефти. Однако если США не присоединятся к сделке ОПЕК+, то скорее всего участники ни о чем не договорятся. От такой ситуации выигрывает Китай, поскольку экономика Поднебесной начала оживать, а цены на нефть остаются низкими. Для него сейчас самое время пополнять запасы нефтехранилищ.

Индекс Мосбиржи с конца марта хорошо скорректировался вверх, после обвала. Технически индекс Мосбиржи сегодня закрыл «гэп», образовавшийся в начале марта. После бурного роста за последние три недели многие участники, скорее всего, предпочтут зафиксировать прибыль. В связи с чем, в ближайшие дни можно ожидать консолидацию российского рынка на текущих уровнях или коррекцию вниз. Сегодня рубль продолжает укрепляться при поддержке ЦБ и возобновления спроса на российском долговом рынке. Технически рубль в ближайшие дни может укрепиться до отметки 72 за долл.