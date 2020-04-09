Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 апреля, составило 6,6 млн, что оказалось близко к историческому рекорду предыдущей недели и отражает негативные экономические последствия эпидемии коронавируса. Показатель прошлой недели был пересмотрен вверх с 6,65 млн до 6,87 млн. Для сравнения: во время кризиса в 2008-2009 годов показатель не превышал 700 тыс.

В быстроменяющихся условиях выходящие еженедельно данные позволяют оперативнее оценить степень воздействия эпидемии коронавируса на экономику. Консенсус предполагал увеличение количества заявок до 5,3 млн. Лидером роста по этому показателю стала Калифорния с результатом +925 тыс.

Продолжение стремительного повышения показателя приведет к заметному скачку безработицы, но государственные меры поддержки могут сгладить негативный эффект. При подобной динамике роста количества пособий уровень безработицы может подняться до 13-15% в апреле, притом что осенью 2009-го она не превышала 10%. В то же время фискальные стимулы в виде прямых выплат гражданам в размере $1200, а также продление действия нынешних пособий по безработице могут привести к меньшему падению доходов населения, чем во время кризиса 2008-2009-х. Кроме того, к регулярным пособиям по безработице сейчас добавились дополнительные единовременные выплаты в размере $600. Все это может привести к тому, что некоторые работники самых пострадавших секторов бизнеса, например гостиничного, где зарплаты относительно невысоки, могут получить даже больше дохода, чем зарабатывали до кризиса. Этот фактор может оказаться дополнительной причиной рекордного скачка количества пособий.

S&P500 на момент написания комментария прибавлял больше 1%, что говорит о том, что инвесторов не сильно пугает динамика количества заявок на пособия по безработице. Дополнительный позитив рынкам придало сообщение ФРС о предоставлении кредитной поддержки малому и среднему бизнесу в объеме $2,3 трлн. Подобные шаги со стороны властей могут уберечь экономику от более продолжительного спада, чем в 2008-м, так как направлены на недопущение финансового кризиса и массовых дефолтов.