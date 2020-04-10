Алроса переживала подобные нынешнему заметные спады в финансовых показателях в периоды кризисов 2008-го и 2014 года. Однако способность компании сохранять стоимость для инвесторов во время восстановления экономики реализовывалась в полной мере за счет значительного ускорения роста выручки и повышения маржи рентабельности. В рамках исторического опыта ведения бизнеса компания реализует стратегию price over volume и по-прежнему рассчитывает на улучшение рыночной ситуации в среднесрочном периоде.

Глава Якутии Айсен Николаев обсуждает с федеральными властями возможность возобновления закупок алмазного сырья в Гохран, как это уже делалось в 2008-2009 годах. Объем обсуждаемых покупок составляет $0,5-1 млрд, то есть от одной восьмой до четверти годовой добычи Алросы. Цель этих операций — нивелирования рисков выплаты дивидендов при ухудшении ситуации на рынке алмазов или в республиканском бюджете.

В прогнозах выручки и чистой прибыли компании на 2020 год мы учитываем традиционно запаздывающее влияние роста добычи, которая в 2019 году составила 38 млн карат, и планируемое в текущем году сокращения производства на 10%. Запасы алмазов на конец четвертого квартала выросли на 33% г/г, до 22,6 млн карат. В компании это объясняют не только сокращением объема продаж, но и увеличением объемов производства. Наша оценка не учитывает возможности продажи Алросой запасов.

Цены на бриллианты в нашем прогнозе заложены на уровне января 2020 года. Средние показатели стоимости продукции компании меняются незначительно уже более 10 лет. В 2019 году цены на ограненные алмазы для индикативной группы средних камней (размером 1-3 карата) снизились на 5% г/г. Для более мелких камней волатильность выше. Для сравнения: золото в 2019 году подорожало на 30%, притом что долгосрочно цены на алмазы и цены на золото положительно коррелируют друг с другом. Важно отметить, что долгосрочная динамика цен на золото практически повторяет динамику ИПЦ США. Однако в среднесрочном периоде цены на алмазы значительно больше, чем золото, подвержены влиянию экономических спадов. Причина в том, что алмазы применяются в промышленности и спрос на них зависит от активности обрабатывающей промышленности и потребления.

При этом практика размещения алмазов в резервах ЦБ не имеет широкого распространения ввиду сравнительно низкой ликвидности этого рынка. Соответственно, увеличение доли золота в резервах центробанка (к примеру, в резервах Банка России она выросла до 20% против 13% в 2015 году) не оказывает прямой поддержки ценам на алмазы. В среднесрочном периоде с точки зрения динамики макроэкономических показателей, сформированной в результате политики ведущих мировых ЦБ в 2008-2016 годах, с учетом участившихся дефицитов на рынке нефти и металлов золото сохраняет потенциал роста к $1750 за унцию (+15% к ценам начала января). Ввиду положительной корреляции котировок золота и алмазов это позитивный, хотя и отложенный во времени сигнал для цен на продукцию Алросы.

По оценке замгендиректора Алросы Алексея Филипповского, данной им в третьем квартале прошлого года, низкий уровень долговой нагрузки компании позволяет ей выплатить в виде дивидендов 100% свободного денежного потока. Мы предполагаем, что дивиденд за прошлый год составит 66% от FCF и 54% чистой прибыли против 50-60% и 40-50% соответственно в среднем 2015-2018 годах. Эта оценка соответствует ожидаемой дивидендной доходности обыкновенных акций Алросы в 10% годовых относительно текущих цен. Целевая цена акций – 118,36, потенциал роста – 89,37%.