Цены на нефть фактически заблокированы до понедельника. Все крупные торговые площадки сегодня закрыты, и инвесторам остается ждать понедельника, чтобы отыграть события, которые разворачиваются прямо в эти часы. Продолжается видеоконференция членов G20, на которой свое решающее слово должны сказать США. Также сохраняется интрига по поводу Мексики, которая в четверг уклонилась от подписания меморандума о сокращении добычи. Страны-лидеры ОПЕК+ возложили на нее обязанность урезать производство на 400 млн баррелей в день, страна была согласна только на 100 млн и досрочно прекратила участие в конференции. Сегодня президент Мексики объявил, что согласовал с Вашингтоном 100 тысяч, и еще 250 тысяч возьмут на себя США. Считают ли РФ и СА вопрос закрытым, не известно.

Это, впрочем, не помешало РФ и СА выпустить итоговый документ в четверг, который выглядит очень амбициозно и пока больше напоминает соглашение о намерениях. Из ключевых его аспектов: ОПЕК+ сократит добычу на 10 млн в течение мая и июня, как и было обещано. РФ и СА возьмут на себя по 2,5 млн баррелей от уровней начала года. В случае с саудитами это означает совокупное сокращение на 3,8 млн баррелей (включая объемы, которые королевство резко нарастило в марте и начале апреля в попытке «отомстить» Москве). Также довольно крупную долю добычи обязался изъять с рынка Ирак – 1 млн баррелей. Совокупно картель намерен за 2 месяца урезать производство на 23% — правда мнение остальных стран ОПЕК+ (кроме Мексики) на этот счет не известно. Так же не известна позиция США. Страна была приглашена на вчерашнюю видеоконференцию, но принимала ли в ней участие, так и осталось в тайне.

В этих условиях сегодня в таком же формате видеоконференции, но уже в составе с США, Канадой и другими крупными членами вне картеля разговор продолжится внутри повестки встречи G20. Есть все шансы, что лидеры и представили стран проговорят, как и в четверг, до глубокой ночи. И итоговое решение может оказаться номинально крупным, но неисполнимым на практике. Возможно, в этом изначально состояла тактика Белого дома (теперь поддержанная РФ и СА) – напугать рынок интервенциями, санкциями и дефицитом сырья, с тем чтобы даже минимальное исполнение сделки в итоге оказалось действенным. Игроки рынка этот замысел, возможно, уже разгадали. Мы видели, как вчера нефть поднималась выше 36, а потом обвалилась ниже 32 долларов. Это совсем не та динамика, которая соответствует исторически рекордному сокращению производства нефти.

Наш прогноз – сделка будет иметь место. На бумаге ее совокупные параметры могут составить в диапазоне 15-25 млн баллерей. Но сроки исполнения будут растянуты и гибко подведены под возможности каждой отдельной страны. В этих условиях реально наибольший объем (порядка 2-3 млн баллерей) сократит СА. И она сможет это сделать в течение 1-2 недель. США и Россия будут более плавно сокращать производство из-за фактического снижения продаж в рамках взятых на себя лимитов, от 2,5 до 3 млн баррелей каждая. Остальные члены сделки молчаливо подпишутся под документом, но за исполнением контракта следить фактически никто не будет.

На таком фоне – если наш прогноз сбудется – в понедельник нефть откроется новым ростом в зону 36-42 доллара за баррель. По мере того, как на рынок будет приходить новая информация, цены будут корректироваться. И к концу следующей недели мы вернемся в диапазон 30-35 долларов.