Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продолжил уверенную коррекцию вверх после недавнего обвала в район более чем четырехлетних минимумов. При этом доллар и евро обновили на неделе минимумы, соответственно, около 72,60 рубля (с 13 марта) и 79,50 рубля (с 6 марта). Таким образом, российская валюта компенсировала большую часть провала, образовавшегося после штопора нефтяных цен в связи с недостижением в марте ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти.

Фактором уверенной курсовой динамики рубля стали первые сигналы о замедлении в Европе распространения коронавируса, как по количеству зараженных, так и умерших. Постепенный возврат Китая и особенно Уханя (эпицентра коронавирусной пандемии) к нормальной жизни также стали сигналами этого. Активные меры мировых финансовых регуляторов также дали опору рублевой коррекции.

Наконец, саммиты ОПЕК+ и G20 в ранге министров энергетики дали надежду, по крайней мере, на стабилизацию рынка нефти, если не на его рост.

В результате доллар вечером в пятницу за неделю падал на 2,7 рубля до уровня 73,8 рубля, евро — на 1,7 рубля до 80,9 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом составляла 2,3 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ

Рубль начал торговую неделю ростом против основных резервных валют. Повышение спроса на рисковые активы на глобальных торговых площадках оказывало поддержку российской валюте.

Этому помог президент США Дональд Трамп, который выразил надежду, что стране удастся не дойти до ранее прогнозировавшегося количества смертей от коронавируса. До этого он допускал, что число умерших может составить от 100 до 200 тысяч, и призвал нацию готовиться к тому, что ближайшие две недели будут самыми тяжелыми и будет много смертей.

Кроме того, Италия сообщила о самом низком ежедневном показателе погибших от коронавируса за две недели, в то время как Франция сообщила о самом низком аналогичном показателе за неделю.

В то же время, снижение рынка нефти отчасти сдерживало укрепление рубля. Перенос саммита ОПЕК+ с понедельника на четверг несколько разочаровал инвесторов.

Кроме того, управление энергетической информации (EIA) минэнерго США оценило, что запасы нефти в мире из-за карантинных мер правительств в связи с пандемией коронавируса и распада сделки ОПЕК+ растут быстрее, чем ожидалось ранее, и в среднем в 2020 году увеличатся на 3,9 миллиона баррелей в сутки — рекордный темп с 1998 года.

Однако с середины недели нефть пошла в рост в ожидании саммита ОПЕК+. Участники рынка обратили также внимание на новости об оползне в Эквадоре, который парализовал работу Трансэквадорской системы нефтепроводов (SOTE) и частную магистральную систему трубопроводов тяжелой нефти (OCP). Ремонт займет до трех недель. За прошлый год компания транспортировала по SOTE 124,8 миллиона баррелей нефти, экспортировала — 120,9 миллиона баррелей. Частная OCP транспортировала 68 миллионов баррелей.

Фактором психологической поддержки рубля стало первое с момента обвала рынка нефти размещение Минфином ОФЗ. Ведомство разместило госбумаг более чем на 22 миллиарда рублей по номиналу при лимите 30,8 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели сопровождалось инерционным ростом рубля на фоне надежд на действенные решения ОПЕК+ и G20 в вопросе стабилизации рынка нефти.

Страны ОПЕК+ на прошедшем ранее заседании приняли новую декларацию о сотрудничестве для стабилизации рынка нефти. Но документ принят с условием — со своими квотами должна согласиться Мексика, покинувшая встречу без положительного ответа. Новая сделка предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти альянсом от уровня октября 2018 года: на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне, 8 миллионов — в июле-декабре, 6 миллионов — январе 2021 года по конец апреля 2022 года.

Альянс намерен продолжить в пятницу обсуждение вопроса на базе заседания глав минэнерго G20 и убедить Мексику войти в сделку. При этом ОПЕК+ считает необходимым участие и других стран в мерах по спасению рынка нефти.

В итоге, видимо, не случайно, что стоимость российских активов и в частности, курс рубля подошли к компенсации кризисного провала ОПЕК+ как раз к моменту, когда альянс приблизился к договоренности о сокращении добычи нефти. Впрочем, нефтяные цены пока не вернулись к прежним (докризисным) 45-50 долларам (да и вряд ли пока вернутся). С другой стороны, нынешнее сокращение до 10 миллионов баррелей в сутки ощутимо выше дополнительных мартовских 1,5 миллиона баррелей в сутки к имевшихся на тот период 2,1 миллиона баррелей. То есть сокращение (если согласится Мексика) окажется почти в 3 раза большим, чем было бы в марте.

Это создает момент неопределенности для рубля. Впрочем, ЦБ держит руку на пульсе и оказывает ему помощь в виде вербальных интервенций. В частности. на ставшей уже традиционной пятничной пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что вариант снижения ключевой ставки будет одним из рассматриваемых на следующем заседании совета директоров ЦБ. Баланс рисков для инфляции к середине года сместится в сторону дезинфляционных факторов, полагает она.

При этом регулятор отмечает, что ситуация за неделю на российском финансовом рынке начала улучшаться — волатильность курса рубля и рынка акций снизилась, Минфин возобновил проведение аукционов по ОФЗ.

Таким образом, гэп (разрыв) вниз, образовавшийся после 6 марта на графиках курса рубля, из-за кризиса ОПЕК, может продолжить стремиться к затягиванию, что соответствует курсам 68,60 рубля за доллар и 77,79 рубля за евро. Впрочем, пока это, скорее, средне, а не краткосрочная цель.