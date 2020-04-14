Вертикальный взлет котировок Amazon (AMZN) на последней торговой сессии говорит о том, что инвесторы воодушевлены последними результатами компании. Подтверждением увеличения масштабов бизнеса стало решение расширить штат ещё на 75 тысяч сотрудников.

Ничего необычного в таком существенном увеличении штата нет. К примеру, в 3 квартале 2019 года было взято на работу 100 тысяч человек. Расширение штата проходило и в течение последнего месяца, также на 100 тысяч человек. Если помимо объявленного найма новый 75 тысяч, Amazon примет решение о дополнительном наборе во второй половине года, общее число сотрудников может превысить 1 млн человек.

Необходимость этого продиктована ещё и внедрением поголовного термометрического контроля сотрудников, занятых на сортировке и обработке заказов, внесением более 150 изменений в типовые инструкции и бизнес-процессы, которые обеспечивают повышенную защиту персонала от инфицирования.

Рост квартальных прибылей компании Amazon считался одним из самых устойчивых на рынке. Компания Джефа Безоса не снижала темпов роста этого показателя со второго квартала 2017 года вплоть до второй половины 2019 г. Действительно ли инвесторы всё ещё недооценивают компанию, которая сейчас по мультипликатору P/E торгуется выше 90?

Amazon оказался в числе тех ритейлеров, которые существенно нарастили продажи при доставке собственной и партнерской продукции. В период пандемии Amazon на 60% удалось увеличить мощности по доставке продуктов. Происходит ускорение роста в облачном бизнесе. Мы видим эффект такого направления как Amazon Prime. На изменение условий доставки в рамках этого сервиса и её ускорение с трех дней до одного было вложено много средств. Глобальные расходы на транспортировку выросли в последнем квартале 2019 г на дополнительные $1,5 млрд. Ритейлер Amazon к этому кризису пришел готовым. Компания выйдет из него гораздо более сильной. Да, люди не станут заказывать через интернет так много, как они делали это во время пандемии, но многие привыкнут, останется много подписок, и выручка компании в течение следующего года, даже после вируса, все равно будет выше, чем до этого.

В текущей ситуации роста заказов компании выгоднее объявить дополнительный набор персонала, чем платить сверхурочные. С начала пандемии Amazon вынужден был потратить около $500 млн на расширение совокупного фонда оплаты труда, в том числе и из-за расширения штата.

Компания постоянно наращивает свой бизнес, растет выручка, прибыль. Мы ожидаем рост рентабельности – 15-20%. Котировки, вероятно, закрепятся выше максимумов февраля $2185/акцию в самое ближайшее время.