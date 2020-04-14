Текущие котировки "Татнефти" соответствуют стоимости Brent на уровне $38
Мы пересмотрели прогнозную цену акций Татнефти после обвала стоимости нефти из-за развала сделки ОПЕК+ и последовавшего всплеска мирового предложения нефти на фоне падения спроса на нефть из-за пандемии. Согласно нашим расчетам, текущие котировки Татнефти соответствуют стоимости Brent на уровне $38 за баррель при курсе рубля 71 руб./$. В следствие этого мы считаем, что акции компании переоценены в сегодняшних условиях (Brent — $31/баррель), но даем им рекомендацию "Покупать", так как ожидаем роста цен на нефть до 40-45 долл. за баррель благодаря новому соглашению ОПЕК+ и планов стран G20 сократить добычу на фоне ослабления пандемии.
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