Первый торговый день после Пасхи прошел достаточно спокойно и буднично. Стремительное ралли прошедшей недели фактически не давало участникам рынка выбора — надо было фиксировать прибыль. Что они с удовольствием и начали делать. К счастью, энтузиазм продавцов был не слишком велик и в отсутствие более-менее значимых новостей быкам удалось сдержать их натиск и перевести борьбу в «партер», то есть во флэт. Более того, в условиях все более усиливающегося режима всемирной самоизоляции многим ВДРУГ (!?) стало понятно, что основными бенефициарами текущей ситуации будут прежде всего ритейлеры с их развитыми системами онлайн-продаж, а также сервисы видеостриминга, транслирующие развлекательно-познавательные программы и фильмы. И поэтому инвесторы вчера сосредоточили все свои силы на покупке акций мирового лидера онлайн-продаж, компании Amazon (AMZN, +6,17%), и акций мирового лидера во области потокового TV — компании Netflix (NFLX, +7,01%). Не обошли инвесторы стороной также и разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Акции лидеров этого сектора — компаний Activision Blizzard (ATVI, +3,79%) и Electronic Arts (EA, +3,31%) — пользовались вчера повышенным вниманием и чувствовали себя гораздо лучше рынка. При этом особо стоит отметить, что все выше перечисленные акции по итогам вчерашних торгов вышли к своим историческим максимумам, и нет сомнений, что уже в самые ближайшие дни эти отметки останутся позади.

В результате столь значительного спроса на акции из нового коронавирусного сектора под названием «хлеба и зрелищ» индексу NASDAQ даже удалось завершить день в зеленой зоне, прибавив почти полпроцента к закрытию предыдущего торгового дня.

А вот его старшие собратья — индексы Dow Jones (DJIA-30) и S&P500 этого сделать не смогли. Первый просел во многом из-за 8-ми процентного обвала акций компании Caterpillar (CAT, —8,71%), вызванного негативным прогнозом по этим акциям со стороны ведущего аналитика банка JPMorgan. Правда, справедливости ради стоит сказать, что вообще многие акции, входящие в состав индекса Dow Jones, чувствовали себя не важно, и 2\3 из них завершили день в минусе.

Одними из самых пострадавших вчера оказались акции крупнейших банков. Всю прошедшую неделю они пользовались повышенным спросом накануне публикации квартальной отчетности. Однако, по-видимому, многие инвесторы посчитали, что рост в 20% за неделю излишним, и решили на всякий случай перед важными корпоративными событиями зафиксировать прибыль и выйти в кэш. Ну что ж, уже сегодня посмотрим, правильно ли они поступили.

Ожидания рынка 14 апреля

Сегодня у инвесторов два главных момента, которые будут определять общее настроение — это постоянно актуальные данные по распространению эпидемии коронавируса, а также появление первой отчетности от крупнейших эмитентов — ведущих американских банков JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC) и фармацевтического гиганта Johnson & Johnson (JNJ). Старт сезона отчетности имеет всегда очень важное значение для всего рынка в целом, ну а на этот раз он имеет особую значимость.

С самого утра настроение инвесторам поднял Китай, который опубликовал данные по экспорту и импорту. И эти данные (о, счастье!) оказались гораздо лучше ожиданий большинства аналитиков. Цифры, которые мы увидели безусловно не настолько блестящие, но, по крайней мере, снижение темпов оказалось действительно намного ниже прогноза.

К этому стоит добавить позитив, приходящий с коронавирусного фронта. Пока этот позитив слабенький-слабенький, но все же общая тенденция на снижение темпов заболеваемости уже явно прослеживается. Причем не только в Европе, но даже в США. И это тоже нашло отражение в котировках сегодняшнего дня.

Ну и ожидаемый всеми старт сезона отчетности. К началу премаркета уже вышла отчетность от банка JPMorgan и компании Johnson & Johnson. И в том, и в другом случае данные оказались лучше прогнозов аналитиков. Особенно хороша отчетность JNJ (кстати, вполне ожидаемо!), и акции одного из лидеров мировой фармацевтики тут же взлетели сразу же после ее выхода более чем на 3%.

Учитывая все выше сказанное, можно предположить, что позитивный фон на сегодня создан, и этого задела хватит для того, чтобы торги прошли в зеленой зоне. На слишком уж большой хайп рассчитывать точно не приходится, но свои процент — полтора рынок должен сделать.

Кто будет в фаворе у инвесторов? Да по большому счету все те же — слоган «хлеба и зрелищ» останется актуальным еще достаточно длительное время. Единственно, после вчерашних 6 — 7 %% роста на акции Amazon и Netflix сегодня рассчитывать не стоит. Скорее пользоваться спросом будут акции их конкурентов — Target (TGT) и Costco (COST) в ритейле, а также акции Disney (DIS) и AT&T (T) — «на поляне» потокового TV.

Ну, и конечно же, после выхода хорошей отчетности от JNJ и JPM участники рынка будут более активно присматриваться к акциям финансовых компаний и акциям компаний, работающим в биотехнологическом секторе. Особенно интересен последний, где разбросано еще много золотых самородков.