Дивдоходность акций "Газпрома" осставила 8%
Менеджмент Газпрома предложил совету директоров компании рекомендовать выплатить дивиденды за 2019 в размере 15.24 руб. на акцию на общую сумму 360.8 млрд руб., что составляет 30% от чистой прибыли по МСФО.
Рекомендуемая сумма дивидендов на 8% ниже г/г, при этом предполагаемая дивидендная доходность составляет 8% — достойный показатель, учитывая текущую макроэкономическую обстановку. Хотя рекомендуемый объем выплат оказался ниже наших оценок (в качестве основного сценария мы ориентировались на уровень прошлого года), мы отмечаем, что Группа, с учетом заявления о направлении на дивиденды 30% чистой прибыли по МСФО, скорее всего, решила отказаться от корректировок к прибыли, которые, по нашим оценкам, могли негативно повлиять на уровень выплат (до уровня 13.5-14 руб. на акцию). Данная рекомендация пока ожидает рассмотрения советом директоров.
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