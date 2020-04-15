Две российские розничные сети – Л’Этуаль и Natura Siberica – заявили о проблемах, связанных с эпидемией коронавируса. Из-за введенных ограничительных мер Л’Этуаль временно приостановила работу всех своих магазинов, потеряв 95% выручки. Имеющийся у компании канал онлайн-продаж, на долю которого приходится 5% общей выручки, не способен компенсировать понесенные убытки. В 2019 г. продажи Л’Этуаль составили 1,5 млрд евро (110 млрд руб.), а сеть компании насчитывала около тысячи магазинов общей торговой площадью 350 тыс. кв. м со штатом 17 800 чел. Что касается Natura Siberica, то, по оценкам самой компании, около 30% магазинов будет закрыто навсегда, а при наиболее пессимистическом развитии событий продолжат функционировать всего 5 магазинов. Natura Siberica является частью группы Первое решение, в состав которой также входят сети Organic Shop, Planeta Organica и Agafya Shop. Около 40% продаж группы обеспечивают традиционные розничные точки, в то время как на долю онлайн-продаж приходится всего 5–7% продаж. В настоящий момент насчитывается 45 магазинов Natura Siberica, из которых 11 – за рубежом, 41 магазин Organic Shop и по одному магазину Planeta Organica и Agafya Shop.

Наш комментарий: Введенный карантин негативно отразился на розничном трафике в России. На прошлой неделе поток покупателей в продовольственном сегменте сократился (от —25% в магазинах шаговой доступности до —50% в гипермаркетах), а магазины непродовольственных товаров, в том числе расположенные в торговых центрах, были закрыты. Чтобы компенсировать отток покупателей и привлечь средства для пополнения запасов продукции, продуктовые ритейлеры повысили цены, что позволило крупнейшим и наиболее эффективным из них добиться ускорения роста выручки в апреле. Значительное сокращение выручки наблюдается в непродовольственном сегменте, где наибольшие потери несут магазины одежды и обуви (снижение их выручки составляет 94% и 92% соответственно). На данном этапе оценивать перспективы восстановления рынка очень затруднительно: в значительной степени это зависит от сроков отмены карантина, его влияния на уровень потребительского спроса и поддержки сектора со стороны государства.

Согласно данным компании Эвотор, цифры снижения выручки и закрытия розничных магазинов в условиях карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса, выглядят следующим образом.