Проведя относительно успешный аукцион на прошлой неделе (удалось занять 22 млрд руб.), Минфин опубликовал план заимствований на 2 кв., согласно которому ведомство намерено разместить ОФЗ на 600 млрд руб. (по номинальной стоимости бумаг). Ровно такой же план был в 1 кв., по итогам которого Минфину удалось реализовать ОФЗ на 500 млрд руб. Стоит отметить, что в чистом выражении (за вычетом погашений, в мае погашается выпуск 26214 на 232 млрд руб.) план на 2 кв. превосходит фактический прирост госдолга в 1 кв. (368 млрд руб. против 227 млрд руб.).

Поскольку, по нашим ожиданиям, конъюнктура во 2 кв. не улучшится (настолько, чтобы нерезиденты вернулись с покупками на рынок ОФЗ), мы считаем представленный план Минфина амбициозным. Он означает, что для покрытия дефицита бюджета (2,1 трлн руб., исходя из средней нефти 35 долл./барр. Brent и курсе 73 руб./долл.) ведомство будет стараться минимизировать расходование средств ФНБ за счет рынка госбумаг. По данным на 1 апреля, объем ФНБ составлял 11,1 трлн руб. (в рублевом эквиваленте), а за вычетом средств, направленных на приобретение акций Сбербанка, около 9 трлн руб. (это не выглядит большой суммой, учитывая неопределенность длительности бюджетного дефицита).

По-видимому, основными покупателями выступят локальные банки (они, скорее всего, и стали активными покупателями ОФЗ во второй половине марта, благодаря чему доходности снизились на 200-250 б.п. от пиковых значений), которые в условиях повышенного кредитного риска могут направить ликвидность от погашаемых кредитов в безрисковые процентные активы (на рублевом рынке это депозиты ЦБ РФ, КОБР и ОФЗ).

Однако ситуация осложняется тем обстоятельством, что одновременно с дефицитным бюджетом, формирующим приток рублевой ликвидности в банковский сектор, осуществляется продажа валюты со стороны ЦБ РФ (13 млрд руб. в день в среднем с начала апреля), что является фактором оттока рублей из банковского сектора. В случае если продажа валюты в таком объеме будет происходить до конца года, чистый приток ликвидности в банковский сектор окажется близким к нулю (то есть приток по бюджетному каналу уйдет в ЦБ в результате интервенций), а во 2 кв. (когда нефть все еще будет оставаться дешевой) будет отток. Как следствие, у банковского сектора не будет возможности покупать ОФЗ без наращивания долга перед Минфином или ЦБ РФ, но тогда доходности госбумаг должны давать заметную премию к RUONIA, которая сильно сократилась в результате недавнего восстановительного роста цен ОФЗ.