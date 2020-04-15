Антикризисные меры: власти вряд ли обойдутся без дополнительной поддержки ФНБ
Правительство в скором времени опубликует второй пакет мер поддержки экономики. Судя по информации в СМИ, общая стоимость новых мер оценивается в 1 трлн руб., однако это не означает, что бюджет выделит дополнительно эту сумму в виде прямых расходов на поддержку бизнеса и населения. Почти половина приходится на госгарантии по кредитам, а они являются долговыми обязательствами, а не прямыми расходами. Оставшаяся же часть в значительной степени будет распределена на субсидирование процентной ставки по кредитам для пострадавших предприятий.
При этом прямые расходы на поддержку предприятий и населения, видимо, будут относительно небольшими. К ним можно отнести расходы бюджета в объеме 153 млрд руб. на выплату заработной платы организациям в пострадавших отраслях в размере 1 МРОТ на одного занятого. Учитывая, что 1 МРОТ сейчас едва превышает 12 тыс. руб., а средняя зарплата в РФ – более 40 тыс. руб., такие суммы вряд ли смогут оказать заметную поддержку, на наш взгляд, в отличие, например, от мер по поддержке медперсонала, работающего с больными коронавирусом. Напомним, что на премии и выплаты им было выделено 50 млрд руб. (что выразится в доплате до 50-80 тыс. руб. на человека).
Пока меры властей не затрагивают наиболее востребованные, с точки зрения бизнеса, сферы. В частности, не обсуждается вопрос налоговых каникул/отсрочки по НДС (основному ненефтегазовому налогу бюджета, он занимает 60% всех ненефтегазовых налогов и почти 40% общего объема доходов федерального бюджета). Также, как нам кажется, не хватает прямой государственной поддержки в виде выделения средств компаниям/населению (по примеру других стран).
Как мы понимаем, Правительство пока изыскивает средства внутри бюджета (средства на поддержку экономики берутся в том числе за счет сокращения расходов на нацпроекты). Однако, если все же объем помощи придется увеличивать (что мы считаем оправданным в текущих условиях), государство вряд ли сможет обойтись без дополнительной поддержки ФНБ (внутренний ресурс перераспределения средств внутри бюджета вскоре будет исчерпан с учетом желания сохранить большую часть расходов на нацпроекты). Пока же ФНБ не используется, вероятно, из-за неопределенности относительно перспектив дефицита бюджета (не исключено, что из-за кризиса объем выпадающих ненефтегазовых доходов превзойдет ожидания властей).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200415/831269027.html