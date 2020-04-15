Вчерашний день с одной стороны можно было бы отнести к безоговорочно успешным. И +3% по всем индексам яркое тому свидетельство. Но все же, если здраво оценить ситуацию, повода для столь бурного роста не было вообще! И поэтому есть все шансы, что эта победа может оказаться пирровой. Столь бурный рост по всему фронту бумаг был спровоцирован сочетанием нескольких положительных моментов — снижением темпов роста коронвирусной эпидемии, возможными новыми денежными вливаниями со стороны властей по всему миру и, наконец, прекрасной отчетностью от Johnson & Johnson (JNJ, +4,48%) и умеренно хорошей отчетностью от банков JPMorgan Chase (JPM, —2,74%) и Wells Fargo Company (WFC, —3,98%). Хотя, как видим, относительно неплохая отчетность не помогла банкам удержаться в зеленой зоне. И это несмотря на то, что сами по себе их финансовые данные за 1-й квартал 2020 года были восприняты инвесторами позитивно и сразу же после выхода отчетности акции этих банков даже прибавляли в цене вплоть до +2%.

Главным же драйвером вчерашнего роста стали акции компаний, работающие в потребительском секторе. И это вполне объяснимо, если исходить из того, что основной инвестиционной идеей вчерашнего дня была мысль о скором окончании всеобщей коронавирусной самоизоляции (вот знать бы еще, когда). А если люди массово начнут выходить на улицу, то они также массово начнут потреблять все то, что они потребляли до начала эпидемии. Вот почему акции компаний потребительского сектора только в среднем выросли на 3,7%. Однако не забывали вчера инвесторы и о настоящих героях нынешнего времени — компаниях, оказывающих разнообразные онлайн-услуги. Акции и Амазона, и Нетфликса, и компаний-разработчиков видеоигр продолжали пользоваться повышенным спросом и летели все выше и выше. Самым бодрым среди них был безусловный лидер нынешнего рынка — Amazon (AMZN, +5,28%). Вчера акции этой компании обновили свой исторический максимум, и благодаря росту за последние 3 дня более чем на 10%, Amazon присоединился к компаниям Microsoft (MSFT, +4,95%) и Apple (AAPL, +5,05%) и вновь вошел в почетный клуб «триллионеров» с капитализацией более чем в 1,1 трлн. долларов.

Однако, несмотря на всеобщий вчерашний хайп, слишком уж радоваться столь бурному росту рынка в целом и отдельных акций в частности точно не стоит. Мы наблюдаем скорее какую-то инвестиционную эйфорию, пока ничем особенно не подкрепленную. Даже статистика по снижению темпов развития эпидемии пока очень слаба, и в любой момент следует ждать ухудшения ситуации. А что уж тут говорить про экономические последствия, которые пока вообще не учтены в ценах акций. Так что реквием по медведям исполнять в данное время точно преждевременно.

Ожидания рынка 15 апреля

То, что сегодня мы пойдем вниз, было понятно уже вчера. Слишком уж бурный и необоснованный рост наблюдался накануне. И теперь необходимо получить небольшой ушат холодной воды, чтобы чуток остудить мозги слишком уж разгорячившихся инвесторов. Скорее даже не инвесторов, а спекулянтов.

Вроде бы явного негатива, на который надо слишком уж резко реагировать продажами, и нет. Со вчерашнего дня мало что изменилось. Но если вчера все окружающее информационное поле оценивалось участниками рынка позитивно, то сегодня это уже воспринимается как откровенный негатив. Это относится и к цифрам вновь заболевших коронавирусом — слишком уж медленно сокращаются их темпы, а вот абсолютные цифры продолжают свой рост и перевалили за отметку в 2 млн человек, и к банковской отчетности, которая еще вчера казалась неплохой, но сегодня при более пристальном рассмотрении явно указывает на начавшуюся (не начинающуюся, а уже начавшуюся!) рецессию. Поэтому волна коррекции — а будем пока считать, что это именно волна коррекции к росту последних недель — сегодня с утра прокатилась по всему миру — от Азии до США. Пока — к началу премаркета — эта волна не столь велика и ограничивается 2-х процентным снижением. Однако, зная нынешние нравы и любовь к резким движениям, гарантировать, что падение этим ограничится, нельзя. К тому же, как всегда в таких ситуациях, помогает глобальным продавцам и нефть. Ее котировки после некоторой паузы, вызванной «перевариванием» участниками рынка договоренностей стран ОПЕК+ о сокращении добычи, вновь взяли «курс на север», то есть на снижение. И уже сам факт этого снижения напоминает инвесторам всего мира, что мировая экономика работает сейчас «через пень-колоду» и о её восстановлении в настоящий момент речи вообще нет.

К рискам сегодняшнего дня следует добавить еще и выход макроданных по розничным продажам и промышленному производству за март. Цифры должны быть достаточно шокирующими — минус 8 и минус 4 процента соответственно. Все безусловно понимают, что так оно должно и быть. Но одно дело понимать, а другое дело — воочию увидеть эти цифры своими глазами и осознать, что за окном вашего дома — полный экономический Армагеддон.

Поэтому, исходя из всего выше сказанного, сегодня нас ждет достаточно тяжелый день на фоне интенсивных продаж по всему фронту бумаг. Однако будем надеяться, что быки смогут что-то противопоставить натиску продавцов. В конце концов стратегию «Buy the dips» никто не отменял и при снижении котировок в среднем процента на 3 можно ожидать начала достаточно серьезных покупок с краткосрочными спекулятивными целями. При это долгосрочным инвесторам в настоящий момент все же лучше оставаться в стороне.