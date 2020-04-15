Операционный отчет «Детского мира» за 1 квартал 2020 отразил замедление динамики сопоставимых продаж и общей выручки на фоне карантинных мер. Квартальная выручка выросла на 11% до 31 млрд руб. за счет новых площадей и увеличения LFL продаж на 4,0%. Сопоставимый траффик повысился на 4,4%, средний чек снизился на 0,4%. Торговая площадь расширилась на 10,2% до 847 тыс.кв.м. Онлайн-продажи показали в 1К 2020 более чем двукратный рост до 5,4 млрд руб. В марте доля онлайн-продаж увеличилась до 25%.

Финансовый отчет эмитент выпустит в конце месяца и проведет конференц-колл.

С учетом обстановки мы считаем операционные цифры неплохими, но очевидно, что антивирусные меры замедлят операционное расширение сети и повлияют на рентабельность в этом году. Число открытий, прибыль и дивиденды за 2020 год, вероятно, окажутся ниже ожиданий, что вынуждает нас пересмотреть рекомендацию по DSKY.

Инвесторы также ожидают новости по финальным дивидендам за 2019 год. Ранее компания озвучивала решение направить 4,1 млрд руб. на выплату прибыли по РСБУ за 4 квартал 2019, что означало бы дивиденд около 5,5 руб. Но поскольку экономический бэкграунд сильно изменился, то нельзя исключать отсрочки с выплатой или уменьшения платежа.

В целом несмотря на временные трудности, мы считаем компанию устойчивой. Ассортимент ритейлера включает товары первой необходимости, в марте «Детский мир» вошел в список системообразующих организаций России. Добавим также, что отрасль характеризуется высокой конкуренцией, и текущий спад усилит консолидацию отрасли вокруг крупнейших игроков, имеющих доступ к финансированию, что в итоге даст возможность расширить свое рыночное присутствие.