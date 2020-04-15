Наблюдательный совет ВТБ отменил ГОСА 3 июня, и новая дата собрания акционеров будет назначена позднее. Решение находится в рамках рекомендаций Центробанка отложить решение по выплате дивидендов и определять их объем с учетом потребности в капитале в среднесрочной перспективе. Исходя из коэффициентов, достаточность капитала ВТБ немногим выше предельного. Новость не стала неожиданной, но мы считаем, что риск выплаты меньше 50% прибыли по МСФО пока мало отражен в капитализации банка. Кроме того, кризис вызвал переоценку ожиданий по прибыли и дивидендам за 2020 год. В марте и текущем квартале мы ожидаем значительное повышение отчислений в резервы на фоне переоценки качества активов и ослабления рубля. Ставим рекомендацию по акциям ВТБ на пересмотр.