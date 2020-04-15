Дивиденды ВТБ могут выйти ниже ожиданий
Наблюдательный совет ВТБ отменил ГОСА 3 июня, и новая дата собрания акционеров будет назначена позднее. Решение находится в рамках рекомендаций Центробанка отложить решение по выплате дивидендов и определять их объем с учетом потребности в капитале в среднесрочной перспективе. Исходя из коэффициентов, достаточность капитала ВТБ немногим выше предельного. Новость не стала неожиданной, но мы считаем, что риск выплаты меньше 50% прибыли по МСФО пока мало отражен в капитализации банка. Кроме того, кризис вызвал переоценку ожиданий по прибыли и дивидендам за 2020 год. В марте и текущем квартале мы ожидаем значительное повышение отчислений в резервы на фоне переоценки качества активов и ослабления рубля. Ставим рекомендацию по акциям ВТБ на пересмотр.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200415/831269630.html