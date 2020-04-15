Правление Газпрома одобрило дивиденды за 2019 год в размере 15,2 руб. на акцию в качестве рекомендацию совету директоров. Об этом вчера сообщила сама компания. Отмечается, что совокупные выплаты составят 361 млрд руб., это соответствует 30% чистой прибыли за 2019 год.

Наше мнение. Заявленные дивиденды на акцию подразумевают доходность 8% с учетом текущей цены акций, хотя размер выплат на акцию будет на 8% ниже, чем за 2018 год. Это близко к нашим оценкам, и мы полагаем, что в сложившихся на рынке условиях подтверждение факта выплат благоприятно для котировок акций Газпрома.

В соответствии с дивидендной политикой компания должна распределить в виде дивидендов не менее 30% скорректированной чистой прибыли за 2019 год. Мы ожидаем, что совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах ближе к дате публикации результатов за 2019 год по МСФО (в конце апреля). В ходе "дня инвестора" менеджмент дал понять, что не намерен в полной мере корректировать чистую прибыль за 2019 год с учетом однократных статей. На тот момент это предполагало сохранение дивидендов на уровне предыдущего года — около 16-17 руб. на акцию, тогда как полная корректировка показателя чистой прибыли, по нашим оценкам, дала бы дивиденды в размере 14 руб. на акцию.

Пресс-релиз компании предполагает, что чистая прибыль по МСФО за 2019 год составила 1,2 трлн руб. ($18,5 млрд) и 154 млрд руб. ($2,4 млрд) — за 4К19. Чистая прибыль за 4К19 примерно на $1,7 млрд ниже наших ожиданий с учетом заложенных в оценочную модель прогнозов. По нашему мнению, скорее всего, компания уже признала $1,5 млрд резервов по недавнему решению Стокгольмского арбитража о выплате компенсации польской PGNiG. Учитывая раскрытие рекомендованных дивидендов и уровня чистой прибыли МСФО за 2019 год, важность предстоящей публикации отчетности, на наш взгляд, значительно снижается.